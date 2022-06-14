Дома с людьми на крышах сносило, как кораблики: 29 лет назад в Серове произошло сильнейшее наводнение

Мужчины перевозят на надувной лодке вещи во время наводнения в Серове в 1993-м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ужасным потоком дома просто сорвало с фундамента и унесло вместе с людьми, сидевшими на крышах, - вспоминает Михаил Шабалин, ветеран пожарной службы. - На моих глазах они врезались в другие дома. И все это месиво, как шар из людей, деревьев, скотины и обломков, унесло дальше. Страшно было смотреть.

Это картина наводнения, случившегося 14 июня 1993 года в Серове. Прошло уже 29 лет, но кадры разрушений до сих ярко помнят все, кто находился в зоне бедствия. Тогда погибло 15 человек. Были десятки пострадавших и многие люди лишились единственного жилья. В годовщину трагедии мы попросили очевидцев вспомнить, как треть века назад стихия застала жителей Серова врасплох.

ЛЮДИ ОТКАЗАЛИСЬ ПОКИДАТЬ ДОМА

В первой половине июня 1993 года в Серове шли обильные дожди, из-за которых уровень воды в водоемах стал подниматься. Но местные жители особого значения этому не придавали. Дело то привычное.

- Небольшие наводнения у нас ежегодно происходили. Поэтому люди, жившие у берега реки Каква, заранее просто закинули вещи на чердак, - вспоминала Нина Коровкина, местная жительница. – Никто не ожидал, что подъем воды будет настолько сильный…

Беда пришла откуда не ждали – в горах растаял ледник. Из-за этого в Киселевском водохранилище на реке Каква уровень воды резко поднялся. Появилась угроза прорыва дамбы.

Поток воды с обломками был настолько мощный, что легко снес мост. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 14 июня в два часа ночи весь начсостав экстренно собрали, - вспоминал Михаил Шабалин, в 1993 году служивший заместителем начальника самостоятельной военизированной пожарной части №56. – А где-то уже через час был поднят по тревоге и весь личный состав. А это был период летних лагерей. Уже был прогноз, что возможен прорыв дамбы, поэтому к пяти часам утра всех детей и весь персонал из лагерей эвакуировали.

Но в опасной зоне помимо детских лагерей находились также деревообрабатывающий завод и несколько поселков. Спасатели задействовали технику, чтобы через громкоговорители оповестить всех жителей о возможном наводнении. Но люди не верили, что может случиться что-то действительно плохое.

- Предупреждения были, но никто из дома не ушел. Все боялись, что мародеры придут, - говорила Нина Коровкина.

МОСТ РУХНУЛ СЛОВНО КАРТОЧНЫЙ ДОМИК

По воспоминаниям современников, 14 июня уже в 11.30 уровень воды в водохранилище перешел через критическую отметку, и та стала буквально переливаться через края дамбы. А следом случился прорыв.

- По реке пошла большая волна. Дома сносило, как кораблики. У наших знакомых пятистенок рубленый большой просто уплыл по речке. За нашим поселком железнодорожное полотно снесло, - вспоминала Нина. - А мост через реку Каква, который вел в наш поселок, рухнул словно карточный домик.

Вода буквально застала людей врасплох. В Серове помнят имена всех, кто погиб в тот момент. Отца, который посадил на плот жену и двух маленьких дочек. Он сам оставался в воде, выводил плот к суше, пока одно из бревен не попало в него. Сына, который бросился в дом спасать пожилую мать и погиб вместе с ней. Многих бабушек и дедушек, которые в силу возраста просто не успели выбежать из дома, когда пришла волна.

- Пока мы ехали к месту ЧП, видно было издалека, как коротят высоковольтные линии. Они у речки стояли, и деревья, уносимые потоком, замыкали их, - говорил Михаил Шабалин. - У меня родственник с женой были в своем доме на правом берегу Каквы. Они буквально в последние минуты успели выскочить, когда дома стало сгребать в кучу. Находясь в воде по горло, они смогли пересечь мост через реку и выйти к проходной металлургического завода. Так и спаслись, хотя им было уже по 70 лет. А некоторые, кто еще старше, и вовсе были не способны преодолевать такие преграды, как вода.

После наводнения в Серове нужно было восстанавливать железнодорожные пути. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАЦИЕНТОВ НЕСЛИ, СТОЯ ПО ПОЯС В ВОДЕ

На помощь Серову были выделены вертолеты из Карпинска и Ивделя. Но те прибыли только с экипажем. Тогда пожарные Серова решили сделать то, что ранее не делали – спасать людей с крыш плывущих домов, спускаясь к ним на лебедке с зависшего вертолета.

- Мы привыкли спасать людей сверху вниз – со зданий. А здесь надо было с вертолетов спускаться на лебедке, и наоборот поднимать людей с крыш затопленных домов вверх. Задача непростая, - объяснял Михаил Шабалин.

При спасении людей пожарные также столкнулись со сложностью. Каждый раз как они поднимали на борт вертолета очередного жителя, им приходилось терпеть удар током.

- Там же есть лебедка, на которой опускается пожарный в жилете. Внизу он подцеплял к себе одного человека, и они поднимались. Но лебедка, раскручиваясь, вырабатывала статическое электричество. И когда человек уже у двери вертолета фиксировался, в этот момент щелкало очень сильно статическое электричество, - вспоминал Михаил Шабалин.

Спасать людей приходилось не только подлетая к ним на вертолете. Одного мужчину пожарные спасли с крыши дома, проплывавшего под железнодорожным мостом. Ему кинули пожарный рукав и затянули на мост, после чего передали врачам скорой. А особенно сложно было эвакуировать тяжелобольных пациентов больницы, стоявшей вниз по течению реки Каква.

- Они не могли сами передвигаться. В итоге наша группа из офицеров и пожарных 18 пациентов отправила в другую больницу вертолетом, а еще 11, кому места не было, на носилках, стоя по пояс в ледяной воде, выносили к автомобильной дороге, чтобы скорая могла их увезти, - говорил Михаил Шабалин.

Вода срывала дома с фундамента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТРОЕ СУТОК БЕЗ СНА

В первые сутки вертолеты спасали людей с 11.00 утра до 00.00 ночи. Потом экипажам дали три часа отдыха, а затем спасательные полеты возобновились и еще сутки вертолеты кружили над домами, окруженными бурным потоком, вытаскивая людей.

- Примерно трое суток без перерыва спасали людей, - вспоминал Михаил Шабалин. - Я появился дома, чтобы переночевать только на четвертые сутки. А личный состав ночевать домой попеременно мы на третьи сутки стали отпускать.

После того, как люди были эвакуированы, в Серове стали усиленно бороться с последствиями наводнения – разбирать завалы, откачивать воду из подвалов жилых домов, что устояли.

- Мы задействовали свою пожарную насосную станцию – 110 литров в секунду у нее производительность, - говорил Шабалин. – Водой залило металлургический завод. Он встал. Энергообъекты встали. Самое главное – залило машинный зал очистных сооружений в Серове. Мы откачали из машзала воду, чтобы рабочие могли снять электродвигатели и провести им ревизию. Дали возможность запустить очистные сооружения.

После того, как бедствие прошло, Серов начал восстанавливать поселки. Жителям домов, которые были разрушены, выделяли квартиры из резервного фонда, а также помогали отстраивать дома на новом месте. По воспоминаниям местных жителей, так появилось несколько новых улиц в поселках. Сама вода в реке Каква скоро вернулась в свое русло. А жизнь в разрушенных поселках вернулась в прежнее русло лишь через три года.

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