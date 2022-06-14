В Академическом задержали мужчину, угнавшего велосипед у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова

Велосипед спортсмена пропал в ночь на 4 июня. Фото: Федерации лыжных гонок России

В Екатеринбурге поймали серийного велоугонщика, на счету которого также значится и кража байка у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова. О краже велосипеда спортсмен рассказал в своих соцсетях еще 4 июня. Транспортное средство утащили прямо с лестничной площадки. Тогда же Устюгов обратился в полицию.

Злоумышленника поймали с поличным 13 июня в Академическом. С собой у воришки были инструменты.

- Оператор системы видеонаблюдения заметил подозрительного молодого человека, похожего на серийного веловора, который похитил велобайк у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Злоумышленника выдал пакет, в котором он нес инструменты для взлома замков и велосипедных тросов, - рассказали в пресс-службе УК «Академический».

После инцидента спортсмен обратился в полицию

Молодого человека забрали в отделение для установки личности, там выяснилось, что он причастен к краже велосипеда у известного спортсмена.

- 13 июня действительно был задержан 35-летний гражданин, подозреваемый в ряде хищений велосипедов, совершенных на территории города. В настоящее время в его отношении расследуются несколько уголовных дел по «Кража». Фигурант ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции.

35-летний рецидивист был неоднократно судим

Напомним, дорогой велосипед пропал у 30-летнего лыжника Сергея Устюгова в ночь на 4 июня.