Можно ли покупать арбузы в июне

«Полосатые», завезенные в начале лета, выращены на химических удобрениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Яркие, как летнее настроение, арбузы появляются на прилавках Екатеринбурга. Они так и привлекают к себе внимание ароматной красной мякотью и блестящей полосатой шкуркой. Уж если погода нас не балует летней жарой, то можем ли мы побаловать себя по-настоящему летним вкусом? Тем более что по информации свердловского Россельхознадзора в регион ввезли 22 тонны арбузов из Узбекистана. Мы узнали, можно ли покупать арбузы на Урале в июне и на что надо обращать внимание при их выборе.

- Свежие арбузы выглядят очень аппетитно. Но, к сожалению, они могут оказаться не такими вкусными и полезными, как нам хотелось бы, - рассказала «КП-Екатеринбург» нутрициолог Ирина Халикова. – По сути арбузы, приехавшие в город на днях, ничем не отличаются от арбузов, которые мы можем видеть в супермаркетах зимой. Они такие же яркие, но безвкусные.

Сезоном арбузов считается конец августа - начало сентября. «Полосатые», завезенные в начале лета, выращены на химических удобрениях, которые способствуют росту, но не пользе продукта.

- Надо понимать, что арбуз не относятся к традиционным для Урала продуктам. Если мы употребляем фрукты, овощи, ягоды, которые выращены очень далеко от нашего региона, они могут не так хорошо усвоиться. Ведь наши организмы не адаптированы к ним, не содержат достаточное число ферментов для их переваривания. Как показывает практика работы с клиентами, многие имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, и это еще сильнее ухудшает ситуацию, - объяснила Ирина Халикова.

В регион ввезли 22 тонны арбузов из Узбекистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плюс к тому арбуз содержит большое количество фруктозы. Для справки: организм человека может переварить до 200 граммов фруктозы в день, остальное наносит вред. Поэтому нутрициологи и диетологи советуют съедать за раз не больше двух небольших арбузных кусочков.

- Основное правило: стараться покупать в сезон и не переусердствовать с количеством. Четверть арбуза за раз – это неправильно. Как раз в июле-июне многие сталкиваются с проблемами с пищеварением и даже аллергическими реакциями на арбуз как раз из-за того, что слишком торопятся полакомиться арбузом, - говорит Ирина Халикова.

Специалисты Свердловского Роспотребнадзора напоминают, что выбирать арбузы стоит аккуратно. Если уж вы решили рискнуть, то обратите внимание на то, что торговая точка не должна находиться у проезжей части. Продавец должен иметь при себе документы о том, что арбузы безопасны и качественны. Не стоит просить продавца надрезать арбуз, это запрещено санитарными правилами, потому что тогда в продукт могут попасть бактерии. Разумеется, покупать арбуз или дыню с надрезами тоже не стоит.

- Лучше выбрать арбуз по величине, который можно съесть, не оставляя до следующего дня. А если арбуз все-таки остался, закройте срез пищевой пленкой и разместите его в холодильнике таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми, не подвергшимися термической обработке, продуктами, - напомнили в Роспотребнадзоре.