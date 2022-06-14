Сарик Андреасян приступает к съемкам фильма с Егором Бероевым о подвиге пилота Дамира Юсупова

Главную роль в фильме исполнит известный актер Егор Бероев. Фото: страничка Сарика Андреасяна в социальной сети

Известный режиссер Сарик Андреасян в ближайшее время приступает к съемкам фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сюжет которого посвящен истории о посадке пассажирского самолета под управлением Дамира Юсупова на кукурузном поле в Подмосковье.

- Егор Бероев играет Дамира! Я играю режиссера! Уже сели, пристегнулись, скоро взлетаем» - написал в социальной сети Сарик Андреасян.

Сам Дамир Юсупов выступит консультантом фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», он уже познакомился с исполнителем главной роли Егором Бероевым, а также прочитал сценарий к киноленте. До этого пилот признался, что ему часто говорили о его сходстве с этим актером.

Дамир Юсупов выступит консультантом фильма. Фото: страничка Сарика Андреасяна в социальной сети

Напомним, что аварийная посадка А321 под Жуковским произошла рано утром 15 августа 2019 года. Пассажирский борт «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Вскоре после вылета самолет столкнулся со стаей чаек, после чего у него отказали оба двигателя.

Экипаж судна под руководством Дамира Юсупова смог благополучно посадить борт на кукурузное поле. Все 233 человека, находившиеся на борту, выжили, 74 человека получили различные травмы.

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