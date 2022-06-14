Водитель потерял сознание: под Волчанском автобус с заводчанами протаранил легковушку и врезался в дерево

В салоне находились 25 работников. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Утром 14 июня автобус «ПАЗ 3205» вез рабочих механического завода из Карпинска в Волчанск. На въезде в город назначения водитель не справился с управлением и съехал с дороги в лес. В ДТП пострадал 60-летний мужчина, который был за рулем. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

- По предварительным данным, за медицинской помощью никто из пассажиров не обратился. Сведения об остальных пострадавших уточняются, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В аварии пострадал только водитель автобуса. Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около семи утра в районе улицы Первомайская. По предварительной информации, водитель потерял сознание за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Renault. Затем автобус съехал с дороги влево и влетел в дерево.

Помимо водителя в автобусе находились 25 пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителем автобуса, наличие необходимой документации, тахографа и карточки водителя.

Прокуратура организовала проверку после ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Перевозкой занималось ООО «Автоперевозчик». Между этой компанией и заводом был заключен договор на доставку сотрудников предприятия к месту работы.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и трудового законодательства. Сотрудники узнают, проходил ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, а автобус – предрейсовый техосмотр.

Ранее, в октябре 2021 года, на трассе «Серов - Екатеринбург» водитель автобуса Iveco съехал с трассы и перевернулся. В аварии один человек погиб и восемь пострадали. Транспорт, попавший в аварию, использовался индивидуальным предпринимателем для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.