В Екатеринбурге прошел Фестиваль традиций и обычаев народов Урала

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Прогуляться по межнациональной деревне, познакомиться с бытом, символикой и одеждой народов России, поиграть в традиционные национальные забавы смогли свердловчане 12 июня прямо на Октябрьской площади у Театра драмы в Екатеринбурге. В Свердловской области прошел Фестиваль традиций и обычаев народов Урала.

В рамках фестиваля в центре Екатеринбурга появились национальные подворья: башкирское, чувашское, марийское, украинское, белорусское, чеченское, осетинское, дагестанское, цыганское, грузинское и другие. На каждом из них были представлены традиционные предметы быта, национальной одежды, народных художественных промыслов и ремесел, а представители народов рассказывают гостям о своих традициях и обычаях.

Для гостей праздничной программы творческие коллективы Свердловской области и специалисты Центра традиционной народной культуры Среднего Урала организовали традиционные народные игры, хороводы и забавы. Специалисты провели мастер-классы по традиционным промыслам и ремеслам Среднего Урала. Посетители познакомились с урало-сибирской росписью и художественной обработкой бересты и узнали секреты создания текстильной куклы.

На ярмарке представлены изделия предприятий и мастеров народных художественных промыслов и ремесел: украшения из натуральных камней, Нижнетагильская лаковая роспись по металлу, изделия из лозы, бересты, текстильные и гончарные изделия, традиционная вышивка и ткачество, изделия из кости и дерева, традиционная народная кухня.

Фестиваль провели министерство культуры Свердловской области, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, национально-культурные объединения Свердловской области.