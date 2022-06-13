На уральской трассе в жутком ДТП с двумя иномарками погибло четыре человека

Водитель Škoda Octavia жил в Среднеуральске. Фото: ГИБДД Свердловской области

На 175 километре трассы Екатеринбург-Серов ночью 13 июня произошла жуткая авария. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель иномарки Skoda Octavia без водительских прав вылетел на «встречку», не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Passat.

- В результате ДТП от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи погибли 4 человека: мужчина-водитель автомашины Skoda Octavia и пассажир этого автомобиля, мужчина 1975 года рождения, водитель автомашины Volkswagen Passat 1987 года рождения, а также пассажирка этого же автомобиля, личность которой не установлена, - рассказали в ГИБДД.

У водителей будет взята кровь на химико-токсикологическое исследование. Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Skoda Octavia жил в Среднеуральске и был лишен прав на 18 месяцев за пьяное вождение, а погибший мужчина на Volkswagen Passat – житель Красноуральска. Они оба во время аварии не были пристегнуты.

Их кровь на наличие алкоголя будет направлена в лабораторию.

Ранее мы писали, что в Каменске-Уральском вечером, 11 июня на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» произошла серьезная авария. На 70 километре дороги водитель «легковушки» Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Газель».