На Урале во время пожара пострадали трое детей

Из здания спасатели эвакуировали 40 человек. Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный

В городском округе Заречный накануне днем загорелась квартира в девятиэтажном доме, расположенном на улице Уральская, 26. По данным городского Отдела надзорной деятельности МЧС, пожар распространился на площади 13 квадратных метров, повредив домашнее имущество, потолок и стены.

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный

Из здания спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе детей, но троим маленьким жильцам не удалось вовремя выйти из горящего дома.

С огнем боролись 18 сотрудников пожарной службы. Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный

- Термические ожоги шеи, лёгкое отравление продуктами горения получил ребёнок 2010 года рождения; термические ожоги лба, задней боковой поверхности грудной клетки и рваную рану правого предплечья, лёгкое отравление продуктами горения получил ребёнок 2008 года рождения; термические ожоги правой ноги, лёгкое отравление продуктами горения получил ребёнок 2011 года рождения, - рассказали в МЧС.

Пожар распространился на площади 13 квадратных метров. Фото: Отдел надзорной деятельности МЧС по ГО Заречный

Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. С огнем боролись 18 сотрудников пожарной службы.