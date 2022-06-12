Возвращался домой с байк-фестиваля: На Урале мотоциклист попал в смертельную аварию с BMW

Мужчина влетел в иномарку, которая поворачивала. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области, 12 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и иномарки. Авария произошла на 141 километре трассы «Екатеринбург – Серов». Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

За рулем байка Honda был 35-летний мужчина. Он возвращался домой с байкерского слета в Тюмени и столкнулся с иномаркой.

- Предварительно, водитель мотоцикла ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Серова. Мотоциклист въехал в автомобиль BMW, за рулем которого сидела 38-летняя женщина. Она в это время поворачивала в сторону садов. От удара водителя мотоцикла отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель байка погиб на месте. В момент аварии водитель мотоцикла был в мотошлеме и экипировке. Также сотрудники ГИБДД уточняют, что мужчина жил в городе Советский. За рулем байка он провел тринадцать лет, За это время в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попадал трижды. И все эти нарушения были связаны с превышением скорости. Был ли водитель пьян в момент столкновения с иномаркой, будет понятно после экспертизы.

Погибший байкер жил в ХМАО. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Как госавтоинспекторам рассказала женщина на BMW, она в момент столкновения остановилась и пропускала встречные авто. Байкера она не видела. Женщина управляет автомобилем 13 лет. Ее привлекали дважды к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии с мотоциклистом она была трезвой.

По факту случившегося водитель автомобиля «БМВ» пояснила, что она остановилась, пропускала встречный транспорт для последующего поворота налево в коллективный сад, мотоциклиста не видела. Женщина имеет стаж управления транспортным средством категории «В» - 13 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекалась 2 раза. Водитель освидетельствована на состояние опьянения, опьянение не установлено.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей о том, что необходимо выбирать безопасную скорость. В частности, эта рекомендация касается мотоциклистов. Также на дороге нужно исключать опасные маневры и обгоны.