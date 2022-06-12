День России 2022 в Екатеринбурге: ищите себя на фото

Екатеринбуржцы собрались в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, как и по всей стране, 12 июня празднуют День России. В этот день для екатеринбуржцев пройдет череда праздничных и торжественных мероприятий. А пока, жители собрались в центре города с триколорами и символикой.

Красочные триколоры были практически у каждого второго екатеринбуржца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в Историческом сквере прошел концерт, на котором выступили лучшие коллективы учреждений культуры и образования. А на Октябрьской площади состоялся фестиваль традиций народов Урала. Здесь горожане познакомились с бытом и культурой народов страны, а также вкусили национальные блюда.

Не обошлось без вальса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского будет дан праздничный концерт. Здесь же екатеринбуржцы пообщаются с молодежными блогерами Егором Шипом и Эльманом Зейналовым. Екатеринбуржцы стали активно участвовать в музыкальном представлении. Некоторые жители даже пустились в пляс под патриотичную музыку. И стало действительно жарко, несмотря на пасмурную и прохладную погоду. Воздух прогреется до + 21 градуса. Но вероятно, что пойдет небольшой дождь.

В Историческом сквере жители пели хором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также напоминаем, что в праздничный день в центре Екатеринбурга будет ограничена продажа алкоголя. А парковка на площади 1905 года откроется в полночь 14 июня.

Для горожан устроили танцевальное представление Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в центре города прошел легкоатлетический забег «Zа Россию». На сцене выступила известная певица Юлия Чичерина. Екатеринбуржцы подпевали всем известные хиты 2000-х. Предлагаем взглянуть на фоторепортаж с празднования Дня России в Екатеринбурге

Погода не порадовала екатеринбуржцев теплом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше фотографий смотрите здесь:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День России 2022: программа мероприятий в Екатеринбурге. Как пройдет День России в Екатеринбурге – программа мероприятий 12 июня 2022 года. (Подробнее)