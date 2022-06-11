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Общество11 июня 2022 14:54

На аэродроме Логиново запустили самолет «Комсомольской правды»

Так «Комсомолка» поддерживает акцию «День семьи» на аэродроме
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
«Комсомолка» поддерживает акцию «День семьи» на аэродроме

«Комсомолка» поддерживает акцию «День семьи» на аэродроме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» активно поддерживает семейные ценности и присоединяется к акции «День семьи на Аэродроме Логиново». Здесь наш самолет принимает участие в крутом авиационном шоу. Акция проходит каждую субботу в течение всего лета.

Каждую субботу организаторы готовят особенную программу

Каждую субботу организаторы готовят особенную программу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этот день мы объединяем все больше участников, - рассказывает автор проекта Вероника Пиджакова. - За два дня у нас прошло 10 000 человек. Наша задача - объединить семью вокруг аэродрома. Это интересно и взрослым и детям, из которых, быть может, в будущем выйдут первоклассные летчики, заинтересованные в приключениях.

Организаторы подготовили увлекательную программу как для взрослых, так и для детей

Организаторы подготовили увлекательную программу как для взрослых, так и для детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе мероприятия для гостей готовят экскурсии по аэродрому, возможность провести радиообмен в кабине самолета и посетить вышку управления полетами.

Самолет «Комсомолки» совершил фигуры высшего пилотажа в воздухе

Самолет «Комсомолки» совершил фигуры высшего пилотажа в воздухе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для малышей на аэродроме работают батуты и комната детских развлечений, А также аниматоры, которые проводят с малышами зарядку и подвижные игры.

Здесь наш самолет принимает участие в крутом авиационном шоу

Здесь наш самолет принимает участие в крутом авиационном шоу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам автора проекта Вероники Пиджаковой, к каждой субботе готовятся особенные сюрпризы.

За два дня на акцию собралось около 10 000 человек

За два дня на акцию собралось около 10 000 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В следующую субботу мы совместно с «Комсомольской правдой» проводим акцию «Час неба на земле». Все летчики поставят самолеты, и в течение часа будут рассказывать о них всем желающим абсолютно бесплатно. Поэтому можно будет познакомиться с самолетами, в том числе и с самолетом «Комсомольской правды» и стать ближе к авиации, - рассказывает Вероника Пиджакова.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ