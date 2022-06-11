На аэродроме Логиново запустили самолет «Комсомольской правды»

«Комсомолка» поддерживает акцию «День семьи» на аэродроме Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» активно поддерживает семейные ценности и присоединяется к акции «День семьи на Аэродроме Логиново». Здесь наш самолет принимает участие в крутом авиационном шоу. Акция проходит каждую субботу в течение всего лета.

Каждую субботу организаторы готовят особенную программу Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этот день мы объединяем все больше участников, - рассказывает автор проекта Вероника Пиджакова. - За два дня у нас прошло 10 000 человек. Наша задача - объединить семью вокруг аэродрома. Это интересно и взрослым и детям, из которых, быть может, в будущем выйдут первоклассные летчики, заинтересованные в приключениях.

Организаторы подготовили увлекательную программу как для взрослых, так и для детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе мероприятия для гостей готовят экскурсии по аэродрому, возможность провести радиообмен в кабине самолета и посетить вышку управления полетами.

Самолет «Комсомолки» совершил фигуры высшего пилотажа в воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для малышей на аэродроме работают батуты и комната детских развлечений, А также аниматоры, которые проводят с малышами зарядку и подвижные игры.

Здесь наш самолет принимает участие в крутом авиационном шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, по словам автора проекта Вероники Пиджаковой, к каждой субботе готовятся особенные сюрпризы.

За два дня на акцию собралось около 10 000 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В следующую субботу мы совместно с «Комсомольской правдой» проводим акцию «Час неба на земле». Все летчики поставят самолеты, и в течение часа будут рассказывать о них всем желающим абсолютно бесплатно. Поэтому можно будет познакомиться с самолетами, в том числе и с самолетом «Комсомольской правды» и стать ближе к авиации, - рассказывает Вероника Пиджакова.