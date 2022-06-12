На первых выборах президента России Жириновский не собирал подписи, а Ельцин отказался от дебатов

Снимок из экспозиции Музея Бориса Ельцина в «Ельцин Центре».
На листке в столбик записано шесть фамилий. Из них все зачеркнуты кроме одной – «Ельцин». Это картинка с предвыборной агитации на самых первых президентских выборах, которые прошли в России – 12 июня 1991 года. В те времена галочки напротив имени кандидата никто не ставил. Напротив, нужно было черкаться на бюллетене как можно больше, убирая имена всех неинтересных тебе кандидатов. Правда, тех выборов 31 год назад могло и вовсе не состояться.
ГОРБАЧЕВ БЫЛ В ГНЕВЕ
Под конец эпохи СССР Михаил Горбачев стремительно терял популярность среди советских граждан. Шутка ли – в Екатеринбурге до сих пор вспоминают, как в 90-м студенты политеха освистали кортеж Генсека ЦК КПСС, едва тот показался на проспекте Ленина.
- Шофер мой тогда сказал: «Боже! Освистали, будто судью на футбольном матче», - вспоминал Петер Решетнюк, ветеран ГАИ, сопровождавший кортеж Горбачева. – У меня тогда вырвалось: «Это конец советской власти».
Зарубежная пресса внимательно следила за политической жизнью в СССР.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Люди были недовольны пустыми полками в продуктовых магазинах. Но фривольничать граждане начали еще и потому, что в марте 1990 года была отменена 6-я статья Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Из-за нее Горбачев лишался реальной власти. Мириться с этим он не хотел.
- Чтобы сохранить свои полномочия главы государства он стал добиваться введения поста президента Советского Союза, - рассказывает Евгений Емельянов, руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина в «Ельцин Центре».
Но тут есть одна интересная деталь. Когда принимались поправки в Конституцию СССР, вводящие должность президента, там указывалось, что выбирается он всенародным голосованием. А пойти на него Горбачев не рискнул.
- Он терял популярность и не мог позволить себе соперников на выборах, - отмечает Евгений Емельянов. - Поэтому он пошел на безальтернативные выборы. Его выбирали народные депутаты Советского Союза на третьем съезде.
Шарж на Бориса Ельцина, сделанный в начале 90-х
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А дальше ситуация вышла у Горбачева из-под контроля. По его примеру президентами решили стать и главы некоторых советских республик.
- Через несколько недель в Узбекской ССР Ислам Каримов тоже избрался президентом. Горбачев был в гневе. Он то рассчитывал, что президент в СССР будет только один – президент всего Советского Союза, - говорит Евгений Емельянов. – По легенде, когда Горбачев позвонил Каримову и устроил ему разнос, Каримов спокойно сказал: «Михаил Сергеевич, народ так захотел, народ меня выбрал. Вы же не пойдете против народа?». Республики уже почувствовали вкус к самостоятельности. Везде первые республиканские лица стремились к расширению своих полномочий.
В МОСКВУ ВВОДИЛИ ВОЙСКА
Настоящей угрозой для власти Горбачева стала новость о том, что президентская должность теперь появится и в РСФСР. Потому что после этого, среди прочего, у города Москвы появился бы резонный вопрос, кому она теперь подчиняется – президенту РСФСР или президенту СССР?
- Горбачев пытался перестроить СССР на новых основаниях, сделав из него своеобразное подобие Евросоюза, а демократы боролись за введение поста президента РСФСР, чему Горбачев всячески сопротивлялся, - объясняет историк.
Выборы состоялись 12 июня 1991 года. Избирателям нужно было не ставить галочку в бюллетене, а вычеркивать имена всех кандидатов, кроме одного.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самой высокопоставленной должностью в России на тот момент был пост председателя Верховного совета РСФСР. Его занимал Борис Ельцин. Однако полномочия у него тогда были не большие.
- Он не мог принимать единоличные решения по вопросам реформы экономики и по силовым структурам, - говорит историк. - А ведь демократы видели РСФСР, как плацдарм для рыночных реформ и для укрепления демократии. Они выступали за расширение прав российского руководителя.
В марте 1991 года в РСФСР прошел референдум о введении поста президента. Большинство граждан высказались «За». Однако потом начались сложности. Утвердить пост президента должен был съезд народных депутатов РСФСР.
- Горбачев, чтобы надавить на съезд, распорядился запретить в Москве демонстрации и ввести в столицу войска, правда пока без техники, - рассказывает Евгений Емельянов. - Солдаты появились в центре Москвы. И, конечно, реакция у депутатов была прямо противоположная. Одни объединились вокруг Ельцина, другие выступили за сохранение прежнего формата отношений внутри Советского Союза. Съезд длился две недели и был наполнен ожесточенной борьбой сторонников и противников поста президента.
Предвыборная агитация 1991 года, призывавшая голосовать за Бориса Ельцина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Решение принимать они не стали, делегировали эту задачу на уровень ниже – в Верховный Совет РСФСР. При этом была странность. Не разобравшись, будет или нет пост президента, на съезде народных депутатов все-таки утвердили дату президентских выборов – 12 июня 1991 года.
- Вот такой забавный парадокс. Уже определена дата выборов, но еще непонятно, кого же выбирают, ведь еще не было в Конституции РСФСР поста президента, и будет ли у него власть еще не ясно, ведь Верховный совет еще ничего не решил, - говорит Евгений Емельянов.
Пост в итоге утвердили – в апреле. После этого Россия начала готовиться к своим первым выборам президента.
В БЮЛЛЕТЕНИ ЗАЧЕРКИВАЛИ ВСЕХ КРОМЕ ОДНОГО
Кандидатов на появившуюся вакансию тогда было шесть. Помимо самого Ельцина, баллотировался еще один свердловчанин – бывший глава Уралмашзавода Николай Рыжков. Также кандидатами были Аман Тулеев, который впоследствии возглавил Кемеровскую область, советский военачальник Альберт Макашов, бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин и Владимир Жириновский.
С такими плакатами накануне первых выборов президента РСФСР ходили сторонники Ельцина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Все кроме Жириновского зарегистрировались потому, что собрали подписи избирателей в нужном количестве, - говорит руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина. - Владимир Вольфович подписи избирателей не собирал. Он пошел другим путем. В законе была норма о том, что если кандидата на съезде народных депутатов поддерживает треть, то его регистрируют. И вот Жириновский вышел на съезд и его поддержали. Так и зарегистрировался.
А вот Борис Ельцин отличился иначе – он не участвовал в предвыборных дебатах, уверяя, что свою популярность доказывает делами, а не спорами в телестудии. В бюллетенях, как мы уже сказали, имена кандидатов тогда было принято вычеркивать. Так повелось еще с далеких советских времен.
Так выглядела урна для голосования и бюллетень с именами кандидатов в 1991-м.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Дело в том, что на некоторых выборах в бюллетене был только один кандидат. Советский человек приходил на участок и просто бросал бюллетень в урну. Либо зачеркивал его карандашом, если был против, - уточняет Евгений Емельянов.
Карандаши выдавали на самих избирательных участках. Это была традиция родом из 30-х, когда чернильные ручки оставляли жирные кляксы. Но на первых выборах президента России имена кандидатов все-таки зачеркивали уже ручкой.
ИНАУГУРАЦИЮ ПРОВЕЛ ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
Борис Ельцин победил в первом же туре, собрав 57,3% голосов избирателей. Активнее всего за него голосовала Свердловская область – регион, в котором он вырос и начал свою политическую карьеру. Инаугурация прошла в июле в Государственном Кремлевском дворце. Перед Ельциным во время присяги лежали две конституции – СССР и РСФСР. Вел церемонию артист Олег Басилашвили.
- Именно с этой инаугурации пошла фраза «Великая Россия поднимается с колен», - говорит руководитель научного отдела Музея Бориса Ельцина. – Она впервые прозвучала в инаугурационной речи Ельцина.
Уже через месяц произошло ГКЧП. А в декабре 1991 года были подписаны Беловежские соглашения, закончившие историю СССР.
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