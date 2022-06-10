На Урале сотрудники полиции спасли жизнь малышу, вовремя доставив его в больницу

Экипаж ДПС помог родителям доставить малыша в больницу. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Вечером, 9 июня, к наряду ДПС, который дежурил в городе Березовский, подъехала иномарка «Хенде». Из машины вышел мужчина, который рассказал полицейским, что в машине сидит его супруга с годовалым сыном, ребенка срочно нужно доставить в больницу.

Оказалось, что малыш дома упал и сильно прикусил язык, который сильно распух и мешал ему дышать, от чего мальчик терял сознание. Ждать скорую помощь не было времени, поэтому родители решили лично доставить сына в больницу.

- Наряд ДПС в составе капитанов полиции Константина Мухаева и Сергея Копылова без раздумий приняли единственно правильное решение. Гораздо быстрее и безопаснее представлялось довезти женщину с ребенком на патрульном автомобиле в детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Мать с сыном на руках пересадили в машину Госавтоинспекции. С использованием специальных световых и звуковых сигналов, полицейские оперативно доставили обоих в медучреждение и проводили до кабинета неотложной помощи, - рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Врачи оказали малышу оперативную медицинскую помощь, сейчас мама с ребенком находятся дома, жизни мальчика ничего не угрожает. Родители поблагодарили Константина Мухаева и Сергея Копылова на помощь, неравнодушие и профессионализм.