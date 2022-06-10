Бабушка начала заботиться о Свете, когда та еще была маленькой: шила ей спортивные костюмчики, купальники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небольшая «двушка» на окраине Эльмаша. Здесь живет Елена Филиппова со своей внучкой Светланой и 17 питомцами. Света - мастер спорта по спортивной аэробике. Несколько лет назад родители отказались от нее, сказав: «Собирай свои вещи и уматывай». Идти Свете, кроме как, к бабушке было некуда. К тому же Елена Филиппова всегда верила в то, что внучка сможет добиться в спорте высоких результатов. Теперь их большая семья пытается выжить на 15 тысяч рублей в месяц. «КП-Екатеринбург» побывала у них в гостях.

«СОБИРАЙ ВЕЩИ, УХОДИ»

Мы договаривались встретиться с Еленой Филипповой, чтобы поговорить про ее внучку. Живет пенсионерка скромно. Но в ее квартире чисто и уютно. Она всю жизнь проработала швеей, девять лет назад вышла на пенсию. Четыре года назад ей пришлось взять на воспитание внучку. Родные родители выставили девочку из дома.

- Родители живут в семи минутах ходьбы от нас. Но сейчас они сменили замки, внесли мой номер в черный список и даже не здороваются, если мы видим друг друга, - вздыхает 18-летняя внучка. – Вообще, моя мама и папа были против спорта. Они не хотели давать мне деньги ни на сборы, ни на тренировки. Зато у них всегда были деньги на алкоголь. А еще на новую машину. Я в школе питалась до седьмого класса, а потом родители перестали давать деньги на обеды.

В копилке у Светланы множество наград с городских и областных соревнований, есть награда и с чемпионата России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По рассказам девушки, с родителями она только ругалась. К тому же те в подвыпившем состоянии могли ее ударить. Пять лет назад ей просто сказали: «Забирай свои вещи и уходи». Идти Светлане кроме как к бабушке было некуда. После этого Елена Филиппова подала в суд на родителей девочки – мать и отца Светланы лишили родительских прав. Пенсионерка стала опекуном для внучки.

- У меня есть доля в квартире, где сейчас живут родители. Но меня туда даже на порог не пустят. Могут даже побить, - говорит Светлана. – Ключи они у меня забрали, и замки все давно поменяли. Когда я уже после судов забирала оставшиеся в их квартире вещи, то меня туда пустили только на 10 минут.

В 2021 году бабушка Светы стала опекуном

В СПОРТ ПРИВЕЛА БАБУШКА

С бабушкой у Светланы всегда были хорошие отношения. Именно она привила девочке любовь к спорту. Когда внучке было четыре года, Елена Филиппова отвела ее в художественную гимнастику.

- Светочка у меня активная девочка. Я водила ее на тренировки, шила купальники для соревнований. К 11 годам она перешла из гимнастики в спортивную аэробику. И в 14 лет выполнила норматив кандидата в мастера спорта, - рассказывает бабушка девушки.

Каждый день хозяйка тратит несколько часов на уборку и кормление четвероногих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Света участвовала в городских и региональных соревнованиях. Занимала призовые и первые места. Завоевывала золотые медали на соревнованиях в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе. На чемпионате России заняла призовое место в составе команды.

- Мне было очень тяжело, родители меня не понимали, поднимали на меня руку. Я мало ездила на соревнования, так как не было денег, но, когда удавалось выезжать, я показывала хорошие результаты. Спасибо бабушке, - продолжает Света. - В 18 лет я выполнила мастера спорта, у меня есть удостоверение, но пока я числюсь, как КМС.

Бабушка начала заботиться о Свете, когда та еще была маленькой: шила ей спортивные костюмчики, купальники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«РАЗБОГАТЕТЬ НЕ УДАЕТСЯ»

По словам девушки, заниматься спортом очень затратно. Сборы в Екатеринбурге за три недели стоят от 12 000 рублей. Выездные соревнования, например, в Уфе – от 35 000 рублей и выше. Это не считая затрат на костюмы и спортинвентарь.

- Мы надеялись, что родители Светы будут выплачивать опекунские. Было решение суда, что они должны одну четвертую доходов выплачивать. У меня есть бумага, что они согласны, что я буду опекуном. У Светы есть статус «ребенок без попечения родителей», - рассказывает Елена Филиппова. – А в итоге мы уже три года живем со Светой на мою пенсию в 15 000 рублей.

Из этих доходов, по словам пенсионерки, в среднем 7 000 рублей уходит на коммунальные услуги (зимой - 8000 рублей, летом - 5000 рублей - Прим. Ред.), а остальное – на еду, на проезд.

- Никак не удается разбогатеть, - вздыхает Елена Филиппова. - Денег катастрофически не хватает. влезаем в долги. Однажды взяли в кредит 10 000 рублей, из которых 6 000 рублей украли мошенники со счета. А так были долги по 70 000 рублей. Но все уже отдала. Нам очень сильно помогают благотворители, без них не знаю, что бы мы делали.

Для прогулок Елена Филиппова берет двойные поводки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам пенсионерки, она никогда не думала, что станет заложницей таких непростых обстоятельств. Теперь бабушка и внучка подопечные фонда «Люблю и благодарю». Хоть и сама организация нуждается в поддержке, но ее волонтеры никогда не отказывают в помощи с лекарствами, спортивными сборами для Светы и решением других бытовых нужд. Недавно благотворители помогли Свете и оплатили спортивные сборы, стоимостью в 12 000 рублей.

- Надо идти дальше. Чемпионат России – это не конец, - улыбается Света. – Спортивная аэробика – не олимпийский вид спорта. Но я бы хотела принять участие в чемпионате мира. Но тут, как жизнь сложится. Пока что моя цель успешно сдать экзамен и поступить в институт РГИС в Кемерово на актерское искусство и режиссуру. А еще я хочу сменить фамилию. Не буду ни Филипповой, ни Лялиной. Еще не придумала, какую возьму, но то, что сменю ее это точно. Не хочу иметь ничего общего со своими родителями. Они для меня никто!

Питомцы ручные Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОШКИН ДОМ Из соседней комнаты доносилось протяжное мяуканье и, судя по разным интонациям, - кошка там была далеко не одна.

- Сколько у вас кошек? – тут же спросила я, нахмурившись.

- Поголовье большое, - засмущалась 64-летняя хозяйка.

Елена Филиппова открыла двери в соседнюю комнату. Такую картину увидишь не каждый день: кошки сидели на кухонном гарнитуре, на плите, на столе. В соседней комнате суетились четыре маленькие собачки: той-терьер, пинчер, пудель...

Почти все питомцы пережили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Не могу их бросить, каждый из них со своей историей. Кого на улице подобрала, кого с передержки забрала, - говорит Елена Филиппова. – Вот этот пинчер жил в семье с маленьким ребенком. Четырехлетнее дитя прыгало по спине собаки, поэтому ее срочно нужно было лечить. У меня собаки-то размером меньше кошек. Есть питомцы, которые страдают от сахарного диабета. Я уже научилась им инъекции делать, поэтому, каждое утро, как Айболит, обхожу их и лечу, как могу.

Ухаживать за питомцами Елене Александровне помогают подруги и соседки. Говорят, Елена Филиппова за ними ухаживает словно за детьми. И кошки и собачки у нее содержатся в чистоте и заботе. Да их много, но пройти мимо животных, попавших в беду, пенсионерке не позволят доброе сердце.