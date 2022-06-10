В Екатеринбурге в Храме на Крови открыли ЗАГС

Первыми брачующимися в Храме на Крови стали Алексей и Марина Коптяевы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал первым городом в России, в котором можно пожениться прямо в храме. Теперь в культурно-просветительском центре «Царский» при Храме на Крови открыли удаленный кабинет записи актов гражданского состояния Железнодорожного района.

И новый дворец бракосочетания уже принял первых молодоженов. Их поздравил заместитель губернатора области Валерий Чайников.

- Становится популярной традиция, когда православие участвует в создании новой семьи. Мы решили, что наш ЗАГС может быть ближе, и предоставили возможность венчающимся здесь же зарегистрировать брак. Будем расширять возможности, - рассказал Валерий Чайников.

Заявления молодожены будут подавать в порядке очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми брачующимися в Храме на Крови стали Алексей и Марина Коптяевы.

- Это удобнее. Обвенчались и тут же зарегистрировались. В плане эмоций – очень сильно. Реальность даже превзошла ожидания. Два таких волнительных события в один день запомнятся нам на всю жизнь. Мы очень счастливы», – рассказывают молодожёны.

Как отметила заместитель начальника областного управления ЗАГС Наталья Храмова, почти 20% уральских пар хотели пожениться и обвенчаться в один день.

- Если от других конфессий поступят просьбы о создании кабинетов ЗАГС в их культовых учреждениях, мы это рассмотрим. Ведь ранее совместить две церемонии в один день было практически невозможно, – рассказала Татьяна Храмова.

В Екатеринбурге расширяют сеть удаленных кабинетов отделов ЗАГС. Так, четыре филиала в родильных домах и перинатальных центров.