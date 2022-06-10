В Логиново в небо впервые поднимется самолет «Комсомольской правды»

Насладитесь романтикой неба вместе с "Комсомольской правдой" и аэродромом Логиново

11 июня 2022 года на аэродроме Логиново под Екатеринбургом профессиональные летчики и чемпионы России по авиаспорту покажут уникальное авиашоу. В зрелищном мероприятии примет участие и самолет «Комсомольской правды». Авиашоу для всей семьи гостям покажут с 10:00, 12:00 и в 14:00.

Отметим, что этим летом каждую субботу на аэродроме в Логиново проходит День семьи – на протяжении всего дня участники праздника могут посетить экскурсии, побывать в кабине самолета, и посмотреть, как управляют полетами.

Фото: предоставлено аэродромом "Логиново"

Прямо у взлетной полосы гости шоу устроят пикник, на котором будут смотреть, как взлетают и садятся самолеты.

Насладитесь романтикой неба вместе с «Комсомольской правдой» и аэродромом Логиново.

Зарегистрироваться и посетить аэродром «Логиново» можно каждую субботу этого лета. Приходите!