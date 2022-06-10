Интимное омоложение без боли и операций

Елена Владиславовна Пискунова. Заведующая отделением гинекологии, врач акушер-гинеколог, к.м.н. Фото: Виталий Бородулин

С возрастом почти каждая женщина сталкивается с проблемами интимной сферы. Вместе с менопаузой незваными гостями в ее жизни становятся атрофия влагалища, недержание мочи и не только. Но «выдворить» их можно быстро и безболезненно.

После 40 лет некоторые факторы, в частности естественное старение и дефицит женского гормона эстрогена, негативно отражаются на влагалище.

Чаще всего возникают следующие изменения:

крауроз вульвы (атрофия кожи и слизистой),

сухость, зуд, снижение эластичности, расширение влагалища,

истончение, воспаление и опущение стенок влагалища,

увеличение и растяжение малых и больших половых губ,

снижение тонуса мышц тазового дна

нарушение микрофлоры влагалища,

непроизвольное мочеиспускание,

гиперпигментация промежности и слизистой вульвы.

Все это мешает полноценно жить в целом, в том числе наслаждаться интимными отношениями. У женщины иногда настолько понижена самооценка, что она закрывается от мужчины. А порой и от визитов к врачу – из-за стеснения, страха и уверенности, что потребуется хирургическое вмешательство.

К счастью, современная медицина дает женщине возможность жить насыщенной и здоровой, полной, в том числе сексуальной, жизнью в любом возрасте.

Исправить несовершенства внешних и внутренних половых органов можно с помощью лазерного интимного омоложения MonaLisa Touch.

MonaLisa Touch – эффективная и безопасная лазерная методика восстановления, лечения и омоложения вульвовагинальной области.

Фото: Виталий Бородулин

Что представляет собой процедура MonaLisa Touch

Да, именно процедура, а не операция. Это будто вы пришли к косметологу, который выполняет омолаживающие манипуляции (только не на лице).

Сеанс длится всего 7-15 минут, проходит в амбулаторных условиях и без госпитализации – в кабинете гинеколога, который знаком каждой женщине. Количество процедур определяет врач после консультации.

Никаких хирургических инструментов – только лазерные лучи. Используется лишь местная анестезия, благодаря которой пациентка не испытывает никаких болевых ощущений.

Лазер прогревает ткани влагалища и наружных половых органов, усиливается их кровоснабжение, происходит насыщение кислородом, запускается регенерация, активируется выработка новых коллагеновых волокон.

В результате курса процедур происходит заметная вагинальная подтяжка, слизистая влагалища становится эластичной, упругой и нормально увлажненной, объем влагалища уменьшается, повышается тонус мышц, улучшается чувствительность внутри и снаружи, осветляются участки с гиперпигментацией. Женщину больше не беспокоят болезненные ощущения во время полового акта.

После процедуры швы и повязки не накладываются, так как нет травматизации тканей. Никаких побочных эффектов и боли не возникает. А возобновить интимную жизнь можно уже через 4-5 дней.

Представьте, что вы вернулись в молодые годы – вас радуют и состояние здоровья, и внешний вид интимной зоны. Вы свободно можете заниматься спортом и любовью, ходить с подругами в кафе, а с детьми или внуками – на долгие прогулки. И ничто вас не будет смущать и доставлять дискомфорт, ни снаружи, ни внутри.

КСТАТИ, процедуру можно проводить не только в менопаузе для устранения проблем этого периода, но и в молодом возрасте, а также пациенткам, принимающим оральные контрацептивы (вызывающие сухость влагалища), страдающим посткоитальным циститом (возникает после полового акта) или имеющим вульвовагинальные проблемы после родов.

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Чтобы попасть на процедуру, необходимо сначала записаться на консультацию и осмотр к врачу-гинекологу по телефону (343) 228-28-28.

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