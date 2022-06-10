В Екатеринбурге закрылись все рестораны «Макдоналдс»

Двери ресторанов закрыты, а столики со скамейками на летних верандах обернуты в стретч-пленку Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге закрылись все рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс». Корреспонденты «КП-Екатеринбург» утром 10 июня, подойдя к точкам, общепита обнаружили закрытые двери. А столики со скамейками на летних верандах оказались обернуты в стретч-пленку.

- Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим вам о возобновлении обслуживание гостей, - говорится в объявлении на дверях ресторана у Железнодорожного вокзала.

Сеть должна была уйти с рынка еще несколько месяцев назад Фото: Маргарита РАЗУМОВА

На закрытие кафе сотрудники компании намекали еще вчера. Они говорили, что в пятницу прийти в «Макдоналдс» вряд ли получится.

Сеть должна была уйти с рынка еще несколько месяцев назад. 8 марта в СМИ появилась информация о том, что «Макдоналдс» приостанавливают свою деятельность в России. После этого любители гамбургеров и картошки фри решили напоследок сходить и поесть в ресторане. Редакция «КП-Екатеринбург» тогда заметила очереди в точках общепита. Кухня не справлялась, горожане ждали свои заказы по полчаса.

После ребрендинга меню не будет сильно отличаться от привычного Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Однако позже выяснилось, что заведения продолжат работу по франшизе, но под новым названием. При этом меню не будет сильно отличаться от привычного. Однако названия блюд изменятся. Также перемены ждут отделку новых ресторанов, упаковку, вывеску и цветовые решения. «Макдоналдс» в Москве даже начал приглашать сотрудников на работу в ресторанах после перезапуска.

7 июня корреспонденты «КП-Екатеринбург» заметили, что в столице Урала с ресторанов быстрого питания начали снимать знаменитые вывески в виде желтой буквы «M». Так, например, логотип исчез с точки общепита по адресу Бебеля, 12.