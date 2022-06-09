Сергей Безруков приехал в Екатеринбург и поддержал участников спецоперации

Сергей Безруков оставил автографы Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков выступил с концертом в госпитале Центрального военного округа (ЦВО). Для участников спецоперации актер исполнял песни и читал стихи Владимира Высоцкого. Мероприятие прошло 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. Кроме того, он поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении и реабилитации. Затем прошел концерт, во время которого Сергей Безруков исполнил патриотические песни, а также прочитал стихотворения барда Владимира Высоцкого, - сообщает пресс-служба ведомства.

После выступления и беседы с военнослужащими Сергей Безруков уже традиционно оставил свой автограф на гитаре госпиталя, с подписями других артистов. Напомним, раненных военнослужащих перед концертом в Екатеринбурге навещал исполнитель Григорий Лепс. Он обнял каждого солдата и сфотографировался с ними. Военные мечтали и просили о встрече со звездой эстрады Григорием Лепсом.

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