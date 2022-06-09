В Академическом прошли массовые задержания мигрантов

За время операции полиция проверила около 300 иностранцев. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге силовики устроили рейд по мигрантам. Массовые задержания прошли в Академическом районе. За время операции полиция проверила около 300 иностранцев, сообщает городское УМВД.

- В ходе проверки внимание также уделялось работодателям, использующим труд иностранных граждан, и местам компактного проживания мигрантов, - говорится в сообщении.

15 протоколов составили на мигрантов за распитие алкоголя в общественном месте, мелкое хулиганство и нарушения ПДД. Фото: УМВД по Екатеринбургу

За различные нарушения главы 18 КоАПРФ (Правонарушения в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ) к ответственности привлекли 11 иностранцев. Еще 15 протоколов составили на мигрантов за распитие алкоголя в общественном месте, мелкое хулиганство и нарушения ПДД.

Также 30 мигрантов проверили на предмет нахождения в розыске. Кроме того, полицейские проверяли транспортные средства, велосипеды и телефоны. Они выясняли, не находится ли имущество в розыске.

Мигрантов проверяли 8 июня в районе ТРЦ «Академический», а также улиц Вильгельма де Генина, Краснолесья, Павла Шаманова и Мехренцева. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Мигрантов проверяли 8 июня в районе ТРЦ «Академический», а также улиц Вильгельма де Генина, Краснолесья, Павла Шаманова и Мехренцева. В рейде участвовали полицейские города и области, подразделений ППСП, ГИБДД, участковые, сотрудники уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму, эксперты-криминалисты и кинологи. Кроме того, в операции задействовали бойцов отряда специального назначения «Гром».

Кроме того, полицейские проверяли транспортные средства, велосипеды и телефоны. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Ранее массовые проверки мигрантов прошли 2 июня 2022 года. Иностранцев увозили в отделения полиции, чтобы установить личность, а также проверить, законно ли они находятся в регионе и не значатся ли в розыске. За последние месяцы в Екатеринбурге произошло несколько инцидентов, участниками которых становились мигранты.

Например, 2 июня в реанимации скончался 46-летний Алексей Казанцев. По одной из версий, он встретил девушек, к которым приставали южане. Алексей заступился за них, после чего хулиганы переключились уже на него.