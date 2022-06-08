Депутаты медфракции стали донорами крови для уральцев

Фото: Дмитрий ИВАНОВ

Депутаты медицинской фракции Гордумы Екатеринбурга в преддверии дня донора крови коллективно посетили областную станцию переливания крови, где вместе с коллегами, помощниками и друзьями сдали кровь для нужд медицинских учреждений города и области.

Сдать кровь для жителей приехали участники депутатской группы: Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Александр Колесников.

Фото: Дмитрий ИВАНОВ

– Мы, депутаты медицинской фракции, пришли сдать кровь, помочь жителям и раненым солдатам, которым она необходима. Для проведения сложных операций, для переливаний, для успешного лечения. От её запасов напрямую зависят жизни пациентов. В наших силах оказать такую помощь и, может быть, спасти чью-то жизнь. Это действительно важно. Особенно для нашей медицинской фракции, – рассказал председатель депутатской группы Алексей Вихарев.

Перед добровольной сдачей крови депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также тест на группу крови.

– Сдавал кровь второй раз в жизни, первый был для маленького ребёнка. Надеюсь, что мой вклад для жителей будет ощутимым. Задумался о том, чтобы сдавать кровь на постоянной основе. Мне сделали анализ, врачи сказали, что моя кровь 1-я отрицательная очень востребована, – поделился впечатлениями депутат городской думы Дмитрий Николаев.

Вместе с участниками медицинской фракции на станцию переливания крови приехал начальник Госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

– Приближается Всемирный день донора, я с удовольствием поддержал инициативу депутатов. Большое спасибо всем, кто сдал кровь, это очень поможет, в том числе нашим пациентам. Я сам начал сдавать кровь, будучи студентом, общего стажа более 40 лет. Без пафоса, считаю, что моя кровь – это всего лишь капли в общем потоке крови доноров, которые сдают ее, чтобы люди имели возможность выжить, – рассказал Олег Забродин.

Фото: Дмитрий ИВАНОВ

– Мы с коллегами депутатами медицинской фракции решили стать неким примером для жителей нашего города. Напомнить о том, что можно и нужно становиться донорами. В моем случае есть ограничения по здоровью, причем я была настроена сдавать кровь, я соблюдала диету, но, к сожалению, меня не допустили. Пока в семье не придёт беда, никто не задумывается о том, насколько это востребовано и нужно, – рассказала Анастасия Немец.

Фото: Дмитрий ИВАНОВ

– Нужно заниматься донорством, нужно сдавать кровь, она обязательно спасет жизни. Сам сдавал кровь во второй раз, первый в 2018 году, пригласил с собой также стать донорами моих друзей и жену Веронику, всего нас было четверо, – пояснил Алексей Мещеряков.

– Крови всегда не хватает. Часто переливание требуется во время операций, после тяжёлых аварий. Мы на своём примере решили показать нашим избирателям, молодёжи, как важно донорство сегодня, – рассказал Михаил Вечкензин, депутат гордумы Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий ИВАНОВ

– Это первая наша публичная акция. Тем, кто глубоко погружён в тему, не нужно объяснять всей важности этого мероприятия. Кровь нужна и мирным людям для плановых операций, и нашим бойцам. Любой, у кого нет противопоказаний, может придти и сдать кровь, но далеко не все об этом знают. Всех призываю последовать нашему примеру, – отметил Александр Колесников, депутат гордумы Екатеринбурга.