Как простому свердловчанину выдвинуться в губернаторы

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что нужно сделать и какой поддержкой заручиться для выдвижения на выборы главы региона.

Один из важных этапов – сбор подписей, которые сдаются в избирком, то есть заручиться поддержкой из числа депутатов дум муниципальных образований и глав, избранных на прямых выборах Свердловской области. Это так называемый «муниципальный фильтр», то есть своеобразная форма народной поддержки.

- Депутаты дум муниципальных образований и главы, избранные на прямых выборах, ставят свои подписи в листах поддержки того кандидата, которого хотят поддержать. Начнется этот процесс со дня выдвижения кандидата и будет длиться до представления документов в Избирательную комиссию Свердловской области на регистрацию, - рассказывает председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Всего нужно собрать 7,9% от числа депутатов дум и глав муниципалитетов. Закон допускает превышение указанного процента подписей на 5% в абсолютных цифрах. Конкретное число подписей, которые нужно собрать для поддержки, это 121 подпись депутатов и глав. Максимально допустимое количество – 127.

Из общего числа подписей 102 должны принадлежать депутатам муниципальных районов и городских округов региона. Максимально допустимое число – 108. Кандидата должны поддержать народные избранники и главы не менее 55 городских округов и муниципалитетов.

Избирательная кампания на выборах губернатора Свердловской области стартует в день опубликования принятого 7 июня постановления регионального ЗакСо.

На предварительном голосовании свердловского отделения партии «Единая Россия» для участия в выборах губернатора определили действующего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также депутата Законодательного собрания региона Дмитрия Жукова, которого предложил вице-губернатор Олег Чемезов.

Евгения Куйвашева, в свою очередь, предложил для участия в выборах Генеральный совет партии в Москве. В ближайшее время Куйвашев и Жуков встретятся с секретарями первичных и местных отделений партии, презентуют свои программы однопартийцам. «Праймериз» партии «Единая Россия» пройдет 14 июня 2022 года. Сами выборы назначены на 11 сентября.

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