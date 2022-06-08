Свердловские медики и учителя получат льготы при подключении к газу

На участие в программе социальной газификации в регионе подано более 36 тысяч заявок Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 июня был принят региональный закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

- Эта мера поддержки позволит ускорить выполнение поручения Президента России Владимира Путина о социальной газификации, повысить комфорт и безопасность проживания уральцев в частных домах и, конечно, привлечь и закрепить на селе медицинские и педагогические кадры. Сейчас на участие в программе социальной газификации в Свердловской области подано более 36 тысяч заявок, до границ участков построено 4120 газопроводов, а газ проведён к 1777 домам, – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Одно из условий получения льготы – медик или педагог должен работать в государственной организации Свердловской области или в муниципальной организации, расположенной в поселке городского типа или в сельском населенном пункте.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 2024 года в Свердловской области по программе догазификации по заявкам уральцев планируется подключить почти 39 тысяч домовладений. А к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

- В Свердловской области мы стараемся сделать подключение к газу максимально доступным для людей. Ещё в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан, – отметил Евгений Куйвашев.