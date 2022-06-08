Набережная с домиками для ящериц: архитекторы показали, как благоустроят участок Исети рядом с улицей Щорса

Концепция набережной от архитектурного бюро «Арт Хаус». Фото: екатеринбург.рф

В мэрии Екатеринбурга сегодня, 8 июня, обсуждали с архитекторами, как благоустраивать участок набережной Исети от жилого комплекса Clever Park, что на улице Ткачей, до улицы Щорса. Концепцию разработало архитектурное бюро «Арт Хаус». Его сотрудники предложили переделать набережную так, чтобы в отличие от участков Исети в центре Екатеринбурга, здесь было больше природы – деревьев и кустарников.

- Нашим проектом запланирована высадка луговых трав на откосах набережной. Это новый тренд на монолуга, - рассказала главный архитектор проекта архитектурного бюро «Арт Хаус». – Также будут подобраны крупномерные деревья, кустарники и цветы. Растения подобраны с учетом климатических особенностей прорастания, декоративности и многолетия/

Концепция набережной от архитектурного бюро «Арт Хаус». Фото: екатеринбург.рф

При этом на набережной будут проложены дренажные карманы в виде водных садов, которые будут самоочищать водоем.

- На нашем участке набережной предполагается восстановление среды обитания различной фауны, - объясняет главный архитектор проекта. - На данный момент необходимо санитарно очистить загрязненное русло от донных отложений. Проектом также предусматриваются компенсационные мероприятия по созданию фильтрующих карманов для сохранения биоразнообразия. Планируется выравнивание русла реки, чтобы укрепить берег и защитить от размывов.

Правая часть набережной будет поделена на два уровня, каждый со своим благоустройством. На верхнем пройдет пешеходный тротуар и велодорожка. Также здесь разместят навесы с подвесными качелями. На нижнем уровне береговой линии около одного из домов Clever Park разместится сцена-пирс, а также площадки для спорта, где, например, можно будет заниматься йогой.

Концепция набережной от архитектурного бюро «Арт Хаус». Фото: екатеринбург.рф

- На нижнем ярусе напротив шестой очереди ЖК Clever Park будут железобетонные ступени для непосредственного контакта с водой, - уточняет главный архитектор проекта. - Можно спуститься к глади воды. Также проложен променад вдоль нижней набережной до пешеходного пирса.

В будущем в этом районе рядом с улицей Щорса будет построена школа. По задумке, один из главных входов на ее территорию будет вести прямо с набережной Исети.

- Вдоль набережной будет аллейная высадка деревьев, - объясняют в архитектурном бюро. - Береговая линия поддержана рядовой высадкой крупномеров – ивы шаровидной и ивы Памяти Миндовского. Их разбавят березами. В локальных местах набережной предусмотрена групповая высадка сосен. Нижний ярус представлен луговой высадкой трав. Фасадная часть ЖК Clever Park представлен цветущими яблонями, вишнями и липой мелколистной.

В мэрии Екатеринбурга на это заметили, что иву Памяти Миндовского следует посадить поближе к воде и подальше от пешеходной дорожки, так как пышное дерево, когда разрастется будет мешать передвижению людей. Также возник вопрос к посадкам березы – пыльца этого дерева считается аллергеном. В архитектурном бюро отметили, что решили высадить ее, так как этот участок набережной продуваемый, однако возможно решение будет изменено и вместо берез высадят иные деревья.

Концепция набережной от архитектурного бюро «Арт Хаус». Фото: екатеринбург.рф

А вот уборных или комнат матери и ребенка концепция на этом участке не предполагает. Из некапитальных сооружений там только навесы и места отдыха. Что же до освещения, то, вдоль дорожек на верхнем ярусе набережной установят Г-образные светильники. Нижний ярус набережной освещен не будет.

Отдельно в архитектурном бюро отметили, что на участке набережной будет три места, где вода из ливневой канализации будет сливаться в реку. Их оформят в виде небольших водопадов, обложив валунами, галькой и высадив рядом травы.

- Мы завуалируем данное место. С точки зрения экологических проблем у нас есть виды ящериц и жуков, которые смогут в этих валунах и гальках прижиться, - объясняют архитекторы.