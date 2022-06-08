В суд передали дело экс-консула Сейшел в Екатеринбурге, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж

Игорь Вожагов вместе с женой перевел за границу 116 миллионов рублей. Фото: из личного архива Игоря Вожагова

Правоохранители завершили расследование дела бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге, которого обвиняют в незаконном выводе денег за рубеж. Дело передали в Октябрьский районный суд. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фигурантами громкого дела являются 44-летний бывший консул и его 37-летняя супруга. По версии силовиков, они с 2016 по 2018 годы совершили 50 банковских операций и перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии 116 миллионов рублей в евро и долларах. Таким образом обвиняемые нанесли ущерб валютному рынку России.

Следователи выяснили, что супруги заключили несколько договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. По контрактам деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий и оплаты работы гидов-переводчиков.

- Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось, - рассказал Горелых.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На супругов завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Речь идет о консуле, который занимал пост с 2009 по 2017 годы.

Горелых отметил, что во время следствия мужчина демонстрировал важность своей персоны. По его словам, расследование затянулось на девять месяцев, потому что адвокат не хотел сотрудничать с полицией, а также из-за постоянных апелляций и многочисленных жалоб на действия силовиков.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным «КП-Екатеринбург» фигурантом этой истории оказался Игорь Вожагов. По данным источника, Вожагов и его жена открыли два предприятия. Одно из них в Москве было оформлено на женщину, а второе - в Болгарии на экс-консула. Компания действовала под прикрытием турфирмы, которая якобы отправляла туристов в Болгарию.