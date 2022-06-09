Топ-5 вопросов о реновации в Екатеринбурге, ответы на которые полезно знать каждому

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга объявила торги на право стать застройщиком по программе «Комплексное развитие территорий». Другими словами, органы власти будут выбирать тех, кто займется реновацией – сносом старого жилья и строительством новых комфортных районов. Торги состоятся 29 июня, документы от предпринимателей принимаются до 23 июня. Победитель обязан в течение месяца с момента заключения договора составить график сноса расположенных в квартале аварийных домов и строительства новых. Застройщик также должен разработать схему транспортных потоков и озеленения, выделить участки под садики и школы, если это потребуется. Кроме того, на победителя аукциона будет возложена обязанность решить квартирный вопрос жителей попавших под снос домов – расселить собственников и/или выплатить им компенсацию. Естественно, в связи с этим у горожан возникла масса вопросов, в том числе связанных с оценкой стоимости жилья и юридическими нюансами. На некоторые из них попытаемся ответить с экспертами сервиса Домклик от Сбера.

С КОГО НАЧНУТ

Реновация в Екатеринбурге начнется с Уралмаша. Дома, которые планируется снести, были построены еще в 40-50-е годы для рабочих Уралмашзавода. За прошедшие десятилетия здания сильно поизносились, и собственники квартир с радостью готовы переехать в новое жилье. Сейчас жить в старых бараках не то что не комфортно, но порой просто опасно для жизни. В новостях периодически мелькают сообщения то про обрушение кровли, то про короткое замыкание в домах на Уралмаше.

- Мы единогласно проголосовали за то, чтобы наш дом включили в программу, - рассказала «КП-Екатеринбург» Наталья Уткина, местная жительница. - Изначально торги в марте хотели провести. Потом в мае. Теперь на июнь перенесли. Почему, нам не объясняют. Вероятно, это связано с тем, что сейчас в мире такая обстановка.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, не все екатеринбуржцы готовы расставаться со своими домами и квартирами. Жители четырех домов на Эльмаше (этот район также планируется отстроить заново) проголосовали против включения в программу Комплексного развития территорий.

- С одной стороны, люди хотят улучшить свои жилищные условия, и реновация дает им такую возможность. По закону людям не могут выделить жилье хуже того, в котором они жили, а на практике новые квартиры бывают даже лучше – светлее, просторнее. Ведь к сносу запланированы дома, построенные почти 100 лет назад! Но всегда найдутся те, кто не хочет уезжать – они вложили в свою квартиру много денег, сделали ремонт и, самое главное, прикипели к месту. Как бы то ни было, региональные власти прислушиваются к мнению жителей, - рассуждает эксперт по недвижимости Евгений Колосов.

Большинство причастных к программе «Комплексного развития территорий» екатеринбуржцев волнуют похожие вопросы. Вот самые актуальные из них:

Кто оценивает квартиры для получения компенсации или жилья по той же цене?

У людей, чьи дома попали под реновацию, есть два варианта: либо новая квартира (в новостройке или на вторичном рынке), либо деньги. Вряд ли собственники будут спокойно ждать, что им предложат взамен имеющегося жилья. Многие уже сейчас хотят понимать, на какую квартиру или сумму они могут рассчитывать. А значит, без оценки недвижимости не обойтись. Проводит ее независимая оценочная компания, для выбора которой органы власти должны организовать тендер. Для собственника эта услуга бесплатна. При выборе компенсации по программе реновации эксперты рекомендуют пригласить независимых оценщиков и провести двойную оценку рыночной стоимости квартиры. Или хотя бы воспользоваться бесплатными сервисами для анализа рыночной стоимости жилья – такой есть, например, на сайте сервиса Домклик. С помощью этого сервиса можно как прикинуть рыночную стоимость собственной квартиры, так и узнать цены на недвижимость в том районе, в который хочется переехать. Тогда вы будете понимать, хватит ли вам выплаченных денег на покупку новой квартиры.

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Хочу получить квартиру побольше, это возможно?

Вполне. Если собственник хочет увеличить жилплощадь, то законодательство позволяет с доплатой приобрести квартиру большего метража или с большим числом комнат. Сумма доплаты составляет разницу между рыночной стоимостью той квартиры, которую уже дают человеку, и ценой жилья, которое собственник хочет приобрести. Увеличить площадь можно, в том числе, за счет материнского капитала, жилищных субсидий, социальных выплат и жилищных сертификатов. Чтобы воспользоваться этой схемой, нужно обратиться в компанию, которая будет реализовывать проект реновации.

Докупить квадратные метры можно и за счет ипотеки. Эта схема уже была опробована в ходе московской реновации, почитать, как она работает, можно в журнале сервиса Домклик.

Куда меня переселят?

В федеральном законе не говорится, что новые квартиры должны быть предоставлены обязательно в том же районе, где сносится старый жилой дом. Не разрешен этот вопрос и в законе о реновации в Свердловской области. Скорее всего, собственникам дадут возможность выбора. Те, кто решит воспользоваться компенсацией за жилье, могут сами выбирать место жительства, варианты есть и на Уралмаше, здесь можно купить квартиру, в том числе, и в новостройке.

ЖК «Северное сияние» Источник: domclick.ru

Ну, а если приглянется вариант на вторичном рынке – не забывайте о безопасности, проверяйте историю и все документы на жилье. Заказать юридическую проверку с сертификатом на возмещение стоимости на случай непредвиденных рисков можно, например, на сайте сервиса Домклик.

Если взять деньги, где жить до покупки другого жилья?

Если собственник выбирает денежное возмещение, но ему пока некуда переехать, он имеет право проживать еще шесть месяцев в своей прежней квартире. Этого времени вполне хватит, чтобы присмотреть себе новое жилье.

Можно ли переехать в квартиру меньшей площади и получить доплату?

Если вы этого действительно хотите, то можете так сделать. В случае принятия такого решения за разницу в метрах полагается денежная компенсация. Она составляет разницу между рыночной стоимостью той квартиры, которую уже дают человеку, и ценой жилья, в которое вы переедете.