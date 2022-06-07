Даешь газу! «Сначала катались, потом танцевали с динозаврами»: в Екатеринбурге 76 карапузов посоревновались в «Беговеломании»

Организаторы праздника приурочили старты ко Дню защиты детей. Соревновались на беговелах 76 малышей от 1,5 до 4 лет

«Комсомольская правда» и «Екатеринбурггаз» организовали для всех спортивно-развлекательный праздник «Карапузы на старт. Беговеломания». Напомним, веселые спортивные праздники для малышей «Комсомолка» проводит с 2017 года. И после двухлетнего перерыва мы снова собрались вместе с дружными уральскими семьями.

На старт вышли 76 малышей

На старт вышли 76 малышей. Они стартовали в забегах на беговелах в трех возрастных группах. Самым маленьким участникам уже исполнилось 1,5 года, старшим – еще нет пяти.

Помогли провести праздник яркие персонажи: Старичок Газовичок и Пума Юта

Много активностей ждало гостей праздника. Программа включала в себя конкурсы, викторины, сладкие угощения для всех гостей и даже дискотеку с поющими динозаврами. Помогли провести праздник яркие персонажи: Старичок Газовичок – талисман компании «Екатеринбурггаз» и Пума Юта – прототип обитательницы Екатеринбургского зоопарка, которая находится под опекой «Екатеринбурггаза».

Елена Выборская и ее двухлетний сын Никита

Вот от стойки регистрации участников отошла Елена Выборская и ее двухлетний сын Никита. «Когда мы узнали о соревнованиях, сын был настроен решительно: «Я выиграю». Так и пришли сюда за удачей!»— рассказала Елена.

Екатерина с двухлетней дочкой Лизой были зрителями: «Мы шли к бабушке в гости, увидели красочный веселый праздник. Затянуло. У нас есть дома беговел, но на улице еще не ездили. На следующий год, думаю, поучаствуем в таких соревнованиях. Правда, Лиза?» Девчушка смущенно кивнула маме. Конкуренция в «Беговеломании» растет.

Самым маленьким участникам уже исполнилось 1,5 года, старшим – еще нет пяти

Первый пошёл!

В этот момент прозвучал сигнал к первому забегу – для самых маленьких. Бежали эту дистанцию, к слову, все в младшей группе: и карапузы, и их родители. Малыши, которым еще нет и двух лет, отталкивались ножками и двигались к финишу. Родители, опережая своих бегунов, зазывали: «Сюда, сюда!»

Итак, победителем в младшей группе стал Егор Федотов, который пробежал дистанцию за 15:41 секунды. Вторым к финишу пришел Сергей Кропотухин (15:59 сек), третьей стала Александра Лазорик (16:90 сек).

Второй забег, поехали!

Светлана, мама трехлетнего Артема Гришаева, рассказала, что у сына уже есть беговел. «Артем обожает кататься на нем и любит скорость», – сказала она перед стартом.

Борьба шла не на шутку

Взмахнул флажок. И пошел забег второй группы. Родители сопровождали детей на дистанции – кто бегом, кто вприпрыжку, с прихлопами и притопами! Так мамы и папы подбадривали своих чад.

Тройка лидеров определилась следующим образом. Победителем стал Тимур Шайхутдинов (13:12 сек), второе место занял Рома Улыбин (14:14), третье – Гаянов Владислав (15:65).

Победителем стал Тимур Шайхутдинов

Приз от медицинской компании «Инвитро» за самую дружную команду получила семья двухлетнего Тимура Палкина. Константин и Влада Палкины рассказали, что узнали о «Беговеломании» в соцсетях. «Мы вообще очень спортивная семья, — поделилась Влада. – Бегаем за Тимуром. Он впереди на беговеле – мы за ним!»

Медицинская компания Инвитро награждала и самых дружных болельщиков

Дистанция посложнее

Вот перед стартом белокурый мальчуган разбирается с сахарной ватой, она растекается пышными белыми усами на его счастливом лице. «Это Лев», – представили мне супруги Ольга и Андрей Чебыкины своего четырехлетнего сына. Мальчик перед забегом поучаствовал в викторине и выиграл жетон на сладкую вату. По словам Ольги, сын в младенчестве уже участвовал в «забегах в ползунках». Это его вторые соревнования. Андрей поддержал жену и отметил, что их семья всегда за «здоровую движуху», поэтому пришли сюда с сыном. К тому же, мальчик умеет ездить как на беговеле, так и на велосипеде.

В ожидании своего забега малыши могли поиграть с веселыми котами и получить сладкую вату

Анна и Михаил Вотяковы пришли поболеть за 4-летнего сына Кирилла. Анна рассказала, что Кирилл уже умеет ездить на беговеле, после которого легко пересел на двухколесный велосипед.

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Свое четырехлетие Ваня Волков отметил в день соревнований. Папа Константин перед стартом уверен, что сын достоин победы, да еще и в день рождения! «У нас дома есть беговел, – делится Константин. – Ваня ездит на нем с трех лет. Это полезно и для опорно-двигательного аппарата, и для головы, и для координации ребенка. Везде, куда идем семьей, берем беговел с собой. Это же парень. Вырастет – на мотоцикле будет ездить».

И вот стартовал третий заезд в старшей группе. Здесь и участников было побольше, и дистанция посложнее. Ребята активно двинулись к финишу, совершая по пути два поворота.

Всем участникам забега вручили сладкие подарки: печенье от «РЕЖ — ХЛЕБ» и мороженое от Хладокомбинат№3

Судьи определили тройку победителей в старшей группе. Первым к финишу пришел Кирилл Вотяков (15:25 сек), вторым – Роман Шапарь (15:60 сек), третьим – Алексей Гущин (16:20).

Дружной командой болельщиков признана семья Лидии Черновой. Ей вручили приз от медицинской компании «Инвитро»

Самые быстрые малыши получили главные призы...

...новенькие самокаты, конструкторы и мячи от Екатеринбурггаза

Подарки – всем!

Весь праздник держалась интрига: кому же достанется обещанный приз в лотерее? «Комсомолка» разыграла приз – мультиварку. Чудо-кастрюля досталась Стариковой Анне и ее дочери Арианне. «Счастливая рука у дочки. Она вытаскивала номер из барабана. Первый раз в жизни участвовали в розыгрыше и выиграли!

Главный приз лотереи достался Стариковой Анне и ее дочери Арианне

Спасибо организаторам за нужный в хозяйстве подарок!» – сказала Анна, держа увесистую коробку в руках.

Организаторы, участники и гости праздника сказали большое спасибо студентам-волонтерам. Они помогали во многих вопросах на площадке: регистрировали участников, стояли на заезде с секундомером, подбадривали малышей на старте, раздавали детские журналы и прочее. Среди волонтеров – студент РАНХИГСа Семен Агапов: «Я пришел со своими друзьями-волонтерами помочь провести праздник. Для меня очень важно – помогать людям». Волонтер Татьяна Микушина – студентка медицинского колледжа: «Я учусь на фельдшера. Мне тоже захотелось быть полезной на празднике для семей с маленькими детьми».

Большое спасибо студентам-волонтерам

Все участники и гости радушно поблагодарили организаторов и партнеров за спортивно-развлекательный праздник.

Поющие динозавры и дискотека стали вишенкой на торте праздника от компании Екатеринбурггаз

Напомним, вместе с «Комсомольской правдой» праздник организовывали:

– Генеральный партнер – АО «Екатеринбурггаз». Почти 65 лет предприятие обеспечивает надежность городской газораспределительной системы, стабильность газоснабжения населения и предприятий Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год. Газ используют почти 800 предприятий и около 400 тысяч потребителей среди населения.

Генеральный партнер праздника – АО «Екатеринбурггаз»

– Медицинская компания «Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – основные преимущества, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет работы «Инвитро. ИНВИТРО – это более 1 500 медицинских офисов в 6 странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые каждый день выполняют более 1 000 000 исследований».

Кто самый ловкий, тот получал призы. Компания Инвитро организовала конкурс Кольцеброс

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