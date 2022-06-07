На Урале семья с шестью детьми осталась без дома, во время празднования дня рождения дочери

Семья Мерзляковых потеряла единственный дом. Фото: Социальная сеть «Вконтакте» личная страница Ольги Мерзляковой / сообщество «Вконтакте» Алапаевск [online]

Дом в селе Ялунинское под Алапаевском многодетная семья Мерзляковых отстраивала двенадцать лет. Планировали строить второй этаж, но случилась беда. Еще 6 июня готовились отпраздновать день рождения 10-летней дочки. А уже 7 июня они чудом спаслись от гибели, но потеряли свое единственное жилье. Из-за замыкания проводки дом моментально вспыхнул.

- Сын проснулся ночью, говорит: «Дымом пахнет». Следом дочка закричала, что горим. Старший сын тут же начал выводить на улицу братьев и сестер, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Ольга Мерзлякова. – Дети выбежали босиком. Мы тоже. Спасли документы, но не все. Свидетельство о рождении двух дочек сгорело, мой паспорт.

Алексей вернулся домой после вахты. Фото: Социальная сеть «Вконтакте» личная страница Ольги Мерзляковой.

Всего в семье 34-летней Ольги и 47-летнего Алексея Мерзляковых шестеро детей: старшему сыну 16 лет, младшему – 10 месяцев, еще двум мальчикам по 4 и 6 лет, девочкам - 8 и 10 лет. В день пожара семья собиралась отпраздновать день рождения старшей дочки.

- Ей десять лет исполнилось. Теперь мы всей семьей празднуем второй день рождения, - говорит мама большого семейства.

Сейчас Мерзляковы в заботе о новом жилье. В пожаре Алексею удалось спасти автомобиль, поэтому, первое время они вместе с детьми ютились в машине. Сейчас они всей семьей живут у родственников. Глава села пообещала помочь с восстановлением документов. Односельчане приносят им одежду.

- Сгорели все наши вещи. Девочки хотели пойти на площадке погулять, но им не в чем. Выпускной у старшего сына скоро. Надо как-то готовиться. Односельчане помогают вещами и финансово. Мы очень им за это благодарны, - продолжает Ольга. – Дети вообще, кстати, не понимали, что происходит, только когда дом сгорел дотла, они стали плакать. Даже сейчас они ходят, улыбаются и смеются... Мы готовились к празднику, купили подарки дочке. Никак не могли представить, что такое случится. Главное, что мы живы. Это самое большое счастье.

Глава семейства Алексей накануне вернулся с вахты. Пока не понятно, когда он вернется на работу. Ольга занимается с детьми и решает вопросы с документами. Семья примет любую помощь. Можно обратиться к Ольге Мерзляковой через соцсети «Вконтакте».

В ГУ МЧС России по Свердловской области пояснили, что возгорание дома началось в 3:18. За полчаса огонь удалось ликвидировать.

- На площади 127 квадратных метров сгорели стены и имущество частного дома. Также сгорели надворные постройки, кровля и чердачное перекрытие. Огнем была повреждена баня, - уточнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

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