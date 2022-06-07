Горячая пошла! Умный водонагреватель Polaris SIGMA Wi-Fi для дачи и на время отключения горячей воды

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Дача – отличное место, чтобы отдохнуть от городской суеты и провести время с семьей.

Современный дачный дом строится со всеми удобствами. А бесперебойную подачу горячей воды обеспечивают водонагреватели. Если подобное новшество еще не украсило твой загородный дом - самое время подумать о комфорте. Особенно, если ты едешь на дачу с детьми.

О перебоях с горячей водой поможет забыть умный водонагреватель Polaris серии SIGMA Wi-Fi. Благодаря удобному управлению через приложение для смартфона Polaris IQ Home горячая вода желаемой температуры будет вас ждать точно по расписанию, в нужный день и час.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

А режим ECO сэкономит затраты на электроэнергию.

Polaris — бренд бытовой техники, продукция которого соответствует высочайшим стандартам качества. Ключевой составляющей производственного цикла компании является контроль за производством техники на всех ее этапах. Polaris зарекомендовал себя на рынке как надежный производитель, не имеющий аналогов во многих отраслях. Ежегодно компания разрабатывает и запатентовывает многие инновационные решения, расширяющие функциональность бытовой техники.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

В 2019 году под брендом Polaris начато производство «умной» Wi-Fi техники – линейки IQ Home. Вся техника Polaris IQ Home управляется со смартфона через единое приложение. На сегодняшний день линейка IQ Home включает более 30 наименований техники для дома и кухни.