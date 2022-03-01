«Была сильная стрельба ночью»: в Екатеринбург прибыли первые беженцы Донбасса

Оксана и ее дочери приехали в Екатеринбург к родственникам. Фото: департамент информационной политики

Оксана Копытова одета в синий пуховик и оранжевую шапку. За спиной у нее синий рюкзак с надписью Unicef. Вместе с двумя дочерьми-школьницами, она идет по магазину в Екатеринбурге. Выбирают печенье. Глядя на них, сразу и не скажешь, что они – беженцы. Оксана с дочерьми эвакуировались с Донбасса, спасаясь от обстрелов.

- Среди недели перед эвакуацией стала учащаться стрельба. Я выхожу на работу, за мной ребенок идет в школу и такая стрельба сильная идет. Я переживала очень, - рассказывает Оксана Копытова. - А в последний день, когда у нас МЧС объявили эвакуацию, была сильная стрельба ночью. Дети плакать начали, спрашивали «Мама, почему мы не уезжаем?». Мы собрали чемоданы и на следующий день в быстром порядке уехали.

Выбор на Екатеринбург у семьи Копытовых пал потому, что здесь у них живут родственники – свекровь. Она и сама беженец – эвакуировалась на Урал еще в 2014 году, когда с Донбасса впервые стали эвакуироваться жители.

- Екатеринбург очень отзывчивый, нам понравилось, как нас приняли, помогали с разных сторон. Сейчас у нас здесь гнездышко есть, есть куда приехать, - говорит Оксана. - И в прошлый раз нам помогали и социальные службы, и «Красный Крест», и продуктами, и вещами. Насчет приема в России – мы очень благодарны. Люди очень отзывчивые, сочувствуют, помогают, чем могут.

Семья Оксаны не единственная. Сегодня, 1 марта, в Свердловскую область прибыло около 15 беженцев из Донбасса. Как уточняют в департаменте информационной политики региона, они приехали самостоятельно – не организованными группами.