«Кражи и незаконный оборот наркотиков»: в полиции рассказали о преступлениях, совершенных мигрантами в Екатеринбурге

В полиции отметили, что и сами мигранты нередко становятся жертвами преступлений в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После резонансной истории с избиением учительницы Надежды Глазовой и ее дочери на остановке Пехотинцев, в Городской Думе Екатеринбурга обсудили проблему преступности среди мигрантов. Этой темы коснулись на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Так, по данным полиции, кривая преступлений, совершенных мигрантами, не растет, а, наоборот, падает.

- По итогам 2021 года уровень преступности среди иностранных граждан на территории Екатеринбурга снизился на 25,3%. Всего было совершено 501 преступление, - рассказал на заседании Андрей Швыдченко, заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу. – Основные преступления связаны с имуществом. Это кражи. Это ситуации, когда находят на улице банковские карточки с бесконтактной оплатой и потом приобретают на них товары в магазине. Также выявлено 38 преступлений в сфере оборота наркотиков. Значительные преступления совершаются выходцами из Средней Азии – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.

В полиции Екатеринбурга добавили, что и сами иностранные граждане нередко становятся жертвами преступлений. За прошлый год былj зарегистрировано 117 таких случаев.

- Произошло снижение на 12%. Раскрываемость – более 68%, - говорит Андрей Швыдченко. – Такого рода преступления совершаются в основном в бытовой сфере – конфликты между собой.

Отдельно в полиции озвучили цифру по количеству преступлений, связанных с незаконной миграцией.

- В 2021 году выявлено 563 преступления. Это на 18% больше, чем в 2020 году, - отмечает Андрей Швыдченко. – Из них 511 преступлений – по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина. На миграционный учет у нас поставлено более 214 тысяч иностранных граждан за прошлый год. Это в два раза больше, чем в 2020 году. Рост на 47%.