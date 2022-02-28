Девушка работала в школе № 9. Фото: УГИБДД по Свердловской области / читатель «КП»

В Нижнем Тагиле в аварии погибла 27-летняя учительница английского языка Эльнара Мамедовой. Девушка погибла под колесами инкассаторской машины.

ДТП произошло в субботу, 26 февраля, в 19:30. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Ильича,1 в Нижнем Тагиле, когда ее сбил «ГАЗ-Практик 2964».

- В результате аварии женщину с места дорожного происшествия госпитализировали в Центральную городскую больницу № 1, где медики у нее диагностировали, открытую черепно-мозговую травму, кома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Эльнара Мамедова скончалась в больнице, не приходя в сознание. Она жила с мамой, подрабатывая репетитором по специальности. Пришла в школу №9 в 2017 году.

Госавтоинспекция проводит разбирательство. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Близкие рассказывают, что она была очень сильной и терпеливой. А многие коллеги старались брать с нее пример.

- Она отдавала всю свою душу своей работе, вкладывала все силы. Всегда готовая помочь Эльнара Анатольевна была очень открытой, доброй и внимательной к каждому ученику. Она много общалась с нами, вся информация была предельно ясной, но Эльнара Анатольевна все равно всегда интересовалась, все ли поняли и нужно ли, чтобы она объяснила еще раз. На уроках никогда не было скучно, они проходили в удивительно уютной и дружелюбной атмосфере, никто не чувствовал себя «не в своей тарелке», - рассказала «КП»-Екатеринбург одна из учениц.

Коллеги погибшей рассказали, что она никогда не боялась трудностей, всегда стремилась к профессиональному росту, продолжала учебу и получала высшее образование, очень ответственно относилась к делу.

Учителя, ученики и их родители - вся школа скорбит и приносит самые искренние и глубокие соболезнования близким.