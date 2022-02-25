Жители Одессы и Киева рассказали о том, что происходит на Украине 25 февраля 2022 года

Киев 25 февраля 2022. Фото: предоставлено героем публикации

На Украине продолжается военная операция в Донбассе, о которой Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Мы продолжаем следить за развитием событий на Украине. Жители Киева и Одессы рассказали «КП-Екатеринбург», что происходит в стране на 25 февраля 2022 года.

КИЕВ

Житель Киева Максим (имя изменено по просьбе героя публикации, - Прим. Ред.), который живет в столице Украины уже пятнадцать лет, рассказал «КП-Екатеринбург», что 25 февраля 2022, под Киевом слышны взрывы. Мы связались с ним в 13:00 по киевскому времени (Разница с Екатеринбургом три часа – Прим. Ред.).

- В Киеве еще спокойно, но издалека слышны какие-то взрывы, они повторяются все чаще. Слышал, что сегодня в одном из районов, это находится далеко от меня, сбили ракету и самолет. После этого загорелся дом. Но я не хочу ни с кем общаться. У меня есть две подруги, которые живут рядом с тем местом, где дом горел. Я им не звоню. Страшно услышать плохие новости, потому что они вгоняют в тоску, - делится Максим.

По словам киевлянина, многие люди уезжают из города, а кто-то перебирается в укрытия.

По словам собеседника нашего издания, в городе слышны взрывы. Фото: Предоставлено героями публикации

- Один из моих друзей говорил, чтобы я бежал и укрывался в гараже. У меня есть гараж в десяти километрах от моего дома. Но я понимаю, что не смогу там жить, у меня там даже света нет. Я ответил другу, что не надо паниковать, раз нас не бомбят.

По словам Максима с 24 февраля в стране ввели военное положение, поэтому он побоялся отправить фото и попросил больше не выходить с ним на связь.

- Все разговоры прослушиваются, за исключением telegram. Я не хочу рисковать, чтобы меня, нормального человека, не причислили к террористам. То, что мы даем вам комментарии, у нас в стране может быть расценено, как содействие терроризму, - рассказывает Максим.

С 24 февраля 2022 в Украине объявлено военное положение. Фото: Предоставлено героями публикации

Житель Киева также рассказал, что в городе закрыли две сети супермаркетов.

- Закрыли магазин «АТБ». Это сеть недорогих супермаркетов. Это что-то вроде вашей «Пятерочки». И еще один магазин «Экомаркет». Осталась работать только одна сеть супермаркетов Novus. Но в них сейчас огромные очереди, - говорит Максим.

«КП-Екатеринбург» также связалась с подругой Максима, которая жила недалеко от того места, где упала сбитая ракета. Виктория (имя также изменено по просьбе героя публикации, - Прим. Ред.)

- В 4:20 утра услышали далекое бабахание (по киевскому времени, - Прим. Ред.). Мы все догадывались, что это может случиться, потому что у нас в источниках писали: «Будьте на стреме, пусть один ночью спит, второй караулит». Мы с мужем легли спать где-то в 20:00, потому что понимали, что нужно выспаться перед ночью. В 4:20 далеко в небе раздался очень сильный, мощный взрыв. От него начали расходиться такие паутинки, как в фантастических фильмах. Никогда в жизни мне так не было страшно, как в тот момент. У нас уже заранее были собраны вещи – тревожный чемодан, но нужно было одеться, - рассказывает Виктория.

Жителям Киева запрещено отправлять фотографии города. Фото: Предоставлено героями публикации

Виктория рассказала, что пока она с мужем собиралась, она слышала два взрыва.

- Первый взрыв – это прямо над моим домом сбили самолет, и осколки от него полетели прямо на мою улицу. Черкануло чуть-чуть мою машину, машину соседей. Милиция собирала ночью эти осколки. Этот самолет упал в частный сектор, загорелась крыша, что случилось с людьми, я, к сожалению, не знаю... Второй взрыв был в районе метро «Харьковское». Там ПВО сбили пролетающую мимо ракету. Взрывной волной повыбивало все стекла жидых домов. Люди тогда были в укрытиях, многие были в подвалах, поэтому почти никто не пострадал.

Киев. 25 февраля 2022. Фото: Предоставлено героями публикации

Виктория с мужем тоже хотела пойти в укрытие, но в последний момент передумала.

- Вы представьте, 4 утра, сердце бьется, как сумасшедшее, мозг вообще не соображает. Мы забились в угол возле холодильника. Там есть несущая стена, которая может закрыть голову и плечи. С 4 до 6 утра мы сидели в темноте. Так мы дождались рассвета и уехали из Киева, - завершает рассказ киевлянка. - Сейчас очень многие уезжают из города. На трассах стоят целые очереди людей с чемоданами. Те, у кого нет машины, просят подвести. Люди в панике. На выезде из города огромные пробки. Люди по три-четыре часа стоят в пробках, чтобы выбраться из Киева.

ОДЕССА

Как мы уже рассказывали 21-летняя Мария из Одессы (имя изменено по просьбе героя публикации – Прим.Ред) утро 24 февраля встретила звонком из военкомата. По образованию она медик, поэтому ее сразу определили в мобильную бригаду врачей. И это притом, что работает девушка не по профессии – автомехаником.

Девушку распределили в группу медиков, которую вечером того же дня доставили в Херсон, это чуть больше 200 километров от Одессы. Определили в полевой госпиталь, но предупредили, что из-за напряженной обстановки в городе в любой момент могут передислоцировать в другое место.

- Оружие нам как медикам не полагается, из самого опасного только шприцы. Практически сразу приступили к прямым обязанностям, в основном это были перевязки, паре человек пришлось делать обезболивающие уколы. В самом госпитале было холодно, из еды только хлеб, из экипировки получили шапку, бронежилет и куртку, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Мария.

Житель Киева также рассказал, что в городе закрыли две сети супермаркетов. Фото: Предоставлено героями публикации

По словам девушки, несколько раз объявляли воздушную тревогу, также в сторону военных звучали призывы сложить оружие и сдаться. Они несколько раз спускались в подвал, так как рядом были слышны взрывы.

Утром 25 февраля обстановка особо не поменялась, все также поступали раненые солдаты.

- Знаешь, я даже нашла плюс в этой ситуации, мы много бегаем, экипировка тяжелая. Думаю, что точно похудею здесь, - находит силы шутить девушка. - Кстати, появилась гречка, хорошо живем.

В 12:30 по украинскому времени от ее подруги Виктории (имя изменено – Прим. Ред) пришли тревожные вести: рядом с госпиталем, в котором работает 21-летняя украинка, произошел взрыв... После этого сообщения связь с Марией оборвалась. Спустя три часа она написала:

- Маша жива, раненая, но все обошлось. Ее нашли в 12 километрах от госпиталя, она с парой человек отсиживалась в окопе, пока работала артиллерия, - рассказала ее подруга.

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- У меня немного разбито лицо, если честно, то в спешке даже не поняла, как это получилось. А еще болит грудная клетка, это я не очень удачно спрыгнула в окоп, надеюсь, обошлось без переломов. Сейчас нас немного полечат, и мы снова приступим к своим обязанностям. В суматохе я потеряла свой телефон, теперь связь держу через товарища, - рассказала Мария, когда снова вышла на связь.

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