В случае ЧС в населенных пунктах включат сирены Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 марта в Екатеринбурге и Свердловской области зазвучат тревожные сирены. Это будет плановая проверка работы системы оповещения.

Тем временем, стоит напомнить, куда бежать и где спрятаться в случае ЧС в Екатеринбурге и Свердловской области.

Сразу стоит отметить, что в случае разных ЧС инструкции и действия будут разными, потому что крупный природный пожар – это ЧС, как и паводок с затоплением домов, и химическая авария.

- Прежде всего, нужно включить радио и телевидение. В случае ЧС будет организовано оповещение, будут даны инструкции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Подробные инструкции к действию дадут в МЧС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

А теперь по пунктам о том, что нужно в первую очередь делать в случае объявления чрезвычайной ситуации?

1. Не поддаваться панике

2. Включить радио и федеральный телеканал. Вся официальная информация будет появляться там

3. Следить за точными инструкциями на сайте МЧС по Свердловской области

4. Если вы находитесь дома, то следите за тем, где объявят места сбора жителей

5. Соберите необходимые документы и подготовьте средства индивидуальной защиты

Всего в регионе расположено больше четырех тысяч бомбоубежищ, из которых около тысячи – в Екатеринбурге. Точные координаты держатся в тайне. По одному бомбоубежищу есть в каждом районе Екатеринбурге. Там есть запас медикаментов, вода, средства связи, система очистки воздуха. Во время ЧС пути к бомбоубежищам будут обозначены.