Бабушка после COVID-19 никого не узнаёт, что делать: отвечает врач-гериатр из Екатеринбурга

Пожилые люди особенно тяжело переносят коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гериатрическое отделение было открыто в Центральной городской больнице № 3 Екатеринбурга в 2018-м году. Врачи здесь должны были заниматься лечением болезней старения у своих пожилых и очень пожилых пациентов. Но пандемия перекроила планы медиков.

Фото: Центральная городская больница N3

- Нашими пациентами до 2020 года были пожилые люди в возрасте старше 60 лет, - говорит заведующая отделением, врач-гериатр Наталья Черепанова. – В мае 2020 года мы в первый раз были перепрофилированы в ковидный госпиталь. Всего мы проработали в таком статусе семь месяцев в 2020 году и восемь месяцев – в 2021-м. Причем было перепрофилировано все наше здание на улице Машинистов, 6 – и наше отделение, и отделение кардиореабилитации. Всего здесь было развернуто 125 мест для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Как рассказали врачи, возраст пациентов при работе с ковидом изменился незначительно: подавляющее большинство поступавших сюда больных также давно перешагнули 60-летний рубеж.

У пожилых кровь насыщается кислородом значительно хуже Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖЕНЩИНА УМЕРЛА, ЕЙ БЫЛ 101 ГОД

- Я помню пациентку, - вспоминает Наталья Черепанова. – На момент поступления к нам ей исполнился 101 год. Причем у нее не было тяжелых сопутствующих заболеваний – это была маленькая худенькая женщина, за которую мы все очень переживали. При поступлении площадь поражения легких на КТ у нее была всего 6%. Первая неделя в стационаре прошла благополучно, даже с положительной динамикой. Но все уже знают, что новая коронавирусная инфекция – это инфекция системная, при которой происходит поражение сосудов, мышц, многих внутренних органов. И у этой пациентки на фоне, казалось бы, намечающегося благополучия, сначала развился гипотонический синдром – ей стало тяжело двигаться, она не ела, затем появилась отрицательная динамика на электрокардиограмме. Мы перевели ее в специализированный кардиологический стационар. Но исход, к сожалению, был печальный – она умерла. Это случилось в ноябре 2020 года.

Фото: Центральная городская больница N3

САТУРАЦИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ИЗНАЧАЛЬНО СНИЖЕНА

- Показатели сатурации (насыщения крови кислородом – прим.ред.), о которых все так любили рассуждать с самого начала пандемии, у пожилых людей ниже, чем у молодых даже в том случае, если у них нет коронавирусного пневмонита в легких, - рассказала нам Наталья Матвеевна. - Просто у них хуже работают мелкие периферические сосуды. Эти сосуды менее эластичны, они поражены атеросклерозом, и крови в них попадает меньше. У человека в преклонном возрасте может быть болезнь Рейно или системный васкулит (васкулит – воспаление стенки сосуда, прим.ред). Все это сказывается на показателях измерения сатурации пульсоксиметром. У пожилых людей мы видели очень низкие значения сатурации – до 70% и ниже, а человек при этом был в сознании, субъективно неплохо себя чувствовал и процент поражения легких у него был небольшой. Тут нам тоже пришлось учиться, и сейчас мы понимаем, что все наши назначения и показания к госпитализации должны основываться не только на КТ и не только на сатурации, а в целом на клинической картине. И, говоря о пожилых, нужно заранее подумать о том, как предупредить осложнения. Сейчас я расскажу об основных.

Тяжелее всего переносят ковид пациенты с сахарным диабетом и ожирением Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕХ БОЛЕЮТ ПАЦИЕНТЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ОЖИРЕНИЕМ»

- Диабетики болеют тяжело, да, - это с самого начала было известно и понятно. Любой острый воспалительный процесс приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Также на больного действуют гормоны – глюкокортикостероиды, которые назначаются при развитии дыхательной недостаточности вследствие значительного поражения легких. Одним из побочных действий гормонов также является повышение уровня глюкозы. Цифры сахара у пациента растут, иногда стремительно. Кого-то удается скомпенсировать быстро, у кого-то это получается сложнее.

Пожилые люди при повышении уровня глюкозы становятся вялыми, они хуже едят, их беспокоит жажда, потом все это может перейти в заторможенность. Я хочу обратить внимание родственников – если пожилой человек заболел COVID-19, лечится дома, и у него появляется такая картина – нужно бить в колокола и обращаться к врачу.

Мы здесь на фоне ковида имели дело и с впервые выявленным диабетом – причем не только у пожилых пациентов, но и у достаточно молодых людей, которым по 30-40 лет. И даже видели одну гипергликемическую кому у молодого мужчины, диабетика, с лишним весом. Он поступил к нам в таком состоянии из дома, гормонами он до этого не лечился, диабет у него был компенсирован.

Одним из осложнений является высокое артериальное давление Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАСТЁТ ДАЖЕ ЕСЛИ У ЧЕЛОВЕКА РАНЬШЕ НЕ БЫЛО ГИПЕРТОНИИ

- Это еще одно самое частое проявление новой коронавирусной инфекции. Через одного у наших пациентов мы лечим гипертонические кризы. И у каждого гипертоника, который поступил к нам с COVID-19, корректируем терапию, направленную на снижение артериального давления. У молодых и у пожилых людей, которые ранее никогда не отмечали повышенного давления, мы впервые видим цифры верхнего, систолического давления – 150, 170, 190 мм.рт.ст. и выше. Как это может проявляться? Головной болью, тошнотой, раздражительностью, нарушениями со стороны зрения.

- Важно помнить и понимать, что повышенное артериальное давление – это важнейший фактор риска для развития инсульта. Больше всего инсультов мы видели на фоне 4-й волны коронавируса, когда к нам пришел дельта-штамм.

Поэтому нужно быть очень внимательными: если на фоне инфекции или после нее вы отмечаете повышение артериального давления, и ваши обычные препараты с ним не справляются или они вам вообще не назначены – нужно обращаться к врачу.

Монотерапию одним препаратом, скорее всего, нужно будет заменить на комбинированную терапию, где с повышенным давлением будут бороться 2-3 действующих вещества. Это важно, и в первую очередь важно для стариков. Подчеркиваю – острую фазу коронавирусной инфекции человек может перенести легко, мы должны максимально защитить его от последствий инфекции. И во время лечения инфекции нельзя оставлять свою обычную терапию – все препараты «от давления», «от сердца» и т.д. человек должен продолжать принимать.

Фото: Центральная городская больница N3

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ: НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ

- Мы и до ковида привыкли более активно работать с пожилыми людьми, и замечать больше. Я хочу сказать о когнитивных нарушениях, которые нельзя оставлять на самотек. Когнитивные нарушения после ковида – это нарушения памяти, внимания, восприятия окружающей действительности.

Бывает, что после выписки из ковидного госпиталя пожилая бабушка или дедушка, тем более – если они были на ИВЛ, перестают узнавать родственников, многое забывают, плохо говорят, перестают общаться. Эти изменения, которые были запущены при ковиде, скорее всего, будут прогрессировать. Если их не лечить.

Мы занимаемся с пациентами с когнитивными нарушениями эрготерапией – это упражнения для развития мелкой моторики кистей рук, которые опосредованно влияют на память. Назначаем препараты, которые направлены на стимуляцию прохождения импульсов по нервному волокну. Помните: движение – это жизнь, и жизнь наших близких – в наших руках.

Очень важно, чтобы лечение и терапию назначил врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

САМАЯ БОЛЬШАЯ УГРОЗА - ЭТО ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- При тромбоэмболии легочной артерии пациент может погибнуть в течение нескольких часов или даже минут. Бывают и другие варианты: это тромбозы периферических артерий и вен, лечением которых у пациентов с COVID-19 занимаются сосудистые хирурги. Да, к сожалению, у нас были такие пациенты, которых приходилось переводить в хирургию. С ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерией) у нас в стационаре, к счастью, не было никого.

Все пациенты с новой коронавирусной инфекцией старше 70 лет, особенно если человек до ковида принимал антикоагулянты, у него есть нарушение ритма или он ранее уже перенес тромбоз, если пациент лежачий (например, у него ранее был инсульт или любое другое тяжелое заболевание) или ковид у него развился на фоне тяжелой травмы или онкозаболевания – должны решить вопрос с приемом антикоагулянтов. Я говорю так, потому что убеждена, что такие серьезные препараты все-таки должен назначить врач. Но обратить на это внимание обязана. И еще хочу подчеркнуть – после выписки из стационара, если там использовались антикоагулянты или если вы их начали принимать дома ни в коем случае нельзя резко прекращать терапию. Антикоагулянты мы назначаем большинству пациентов старше 60 лет на 30-45 дней. В этом случае мы за них спокойны.

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