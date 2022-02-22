Власти Свердловской области передумали заселять беженцев Донбасса в санатории «Липовка» и «Обуховский»

В понедельник санатории готовились к приему беженцев. Во вторник они вернулись к плановой работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что санатории «Обуховский» и «Липовка» в Свердловской области все-таки не будут заняты беженцами Донбасса. Ранее в понедельник появлялась информация, что именно в них будут размещать людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, но во вторник необходимость в этом отпала.

- Ни на какой срок реабилитация пациентов в этих санаториях отложена не будет, - заявил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Вчера губернатор дал поручение о необходимости учитывать в первую очередь интересы наших больных, в том числе пострадавших в результате коронавируса или от других диагнозов. С учетом принятых в понедельник на уровне федерации решений, изменился график прибытия к нам эвакуированных. Это дает нам возможность отказаться от использования таких учреждений, как «Липовка» и «Обуховский».

Еще во вторник утром региональные власти сообщали, что из реабилитационного центра «Липовка» пришлось выписать десятки человек, чтобы освободить площади для беженцев. Не долечившимся пациентам собирались предложить компенсацию, а также продолжение реабилитации в другом санатории. Во вторник днем информация о срочной выписке пациентов стала поступать из санатория «Обуховский». Но там очень скоро опровергли ее информацию.

- Санаторий работает в прежнем режиме, - прокомментировали в санатории «Обуховский».

В оперативном штабе добавили, что пока не известно, сколько именно беженцев прибудет в Свердловскую область. По предварительной информации, речь идет о нескольких сотнях человек.

- Группы для отправки еще даже не сформированы. Сказать сколько там будет детей или женщин нет практической возможности, - уточнил Павел Креков.

Сейчас в регионе продумывают, как обеспечить меры санитарной безопасности для эвакуированных из ДНР и ЛНР людей. Пока в планах тестировать всех приехавших на COVID-19 методами экспресс анализа и ПЦР. Об отдельных бригадах врачей, которые займутся вакцинацией беженцев против коронавируса пока речи не идет. К примеру, в конце февраля в Свердловскую область прибудет новая партия вакцины «Спутник-М», предназначенной для подростков. В первую очередь ее распределят среди уральских семей, чьи родители уже изъявили желание привить детей от коронавируса.

- У нас за два дня около 12 тысяч обращений было по этому поводу, - добавил Павел Креков.

При этом на Среднем Урале планируют прививать от COVID-19 всех желающих среди беженцев.

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