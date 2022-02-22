«Это концентрированные антитела»: врач-эксперт о препарате «КОВИД-глобулин», выпущенном в гражданский оборот

Препарат впервые представили в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2021». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в гражданский оборот выпустили препарат «КОВИД-глобулин». Его представили еще летом на международной промышленной выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Четыре флакона с прозрачной жидкостью тогда привлекали всеобщее внимание, несмотря на то, что рядом демонстрировались роботы и новинки хай-тека. Это неудивительно, ведь разработчики обещали, что «КОВИД-глобулин» можно будет вкалывать людям, которые уже заразились коронавирусом, чтобы болезнь сошла на нет.

Правда, выражение «поступил в гражданский оборот» вовсе не означает, что любой теперь сможет сходить в аптеку и купить его.

- Этот препарат создан на основе плазмы крови людей, которые уже перенесли COVID-19, - объясняет Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики. - Есть способ лечения коронавируса, когда плазма крови выздоровевших людей переливается тем, кто болеет. Но с этим связан целый ряд проблем. Их позволяет преодолеть методика, при которой из плазмы выделяются отдельно антитела к коронавирусу в концентрированном, очищенном состоянии и в виде препарата вводятся человеку.

Таким препаратом и является «КОВИД-глобулин». Вводится он внутривенно. Использовать его планируют только в условиях стационара.

- Показания для использования такого препарата – риск тяжелого заболевания у людей из группы риска, - объясняет Александр Соловьев. - Он требует медицинского назначения и использования под контролем врача. Поэтому он все-таки не для амбулаторной практики.

Пока выпущено 10 тысяч флаконов препарата. Регионы его закупают самостоятельно. Зарегистрирован он был 31 марта 2021 года по ускоренной процедуре.

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