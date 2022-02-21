«Попали за 2 минуты видео»: Уральцев оштрафовали на 31 000 рублей за езду на самодельном «жигули»-кабриолете

Самодельный кабриолет угодил в сугроб. Фото: предоставил Евгений Подлужный.

Легким движением топора, из обычной «Семерки» получается… кабриолет. Это лайфхак от молодых парней из Североуральска. Евгений Подлужный купил «жигули», чтобы перепродать ее на запчасти. Но прежде, чем приступить к делу, парень решил повеселиться с друзьями. Они отпилили у машины двери и крышу. А затем поехали кататься на данном агрегате по проселочной дроге. Парням было весело, но недолго. Они записали все на видео, выложили в соцсети и собрали не только сотню лайков, но и штрафов в сумме 31 000 рублей.

- Этот автомобиль после аварии, на учет его уже не поставить. Поэтому, мой парень хотел перепродать машину. Но перед этим, мы с друзьями решили побаловаться, спилить ей крышу и сделать кабриолет, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Карина Шарипова. – Мой парень и раньше так переделывал автомобили, это не первая подобная машинка.

Машину продали на запчасти за 20 000 рублей. Фото: предоставил Евгений Подлужный.

Уже спустя несколько дней после того, как видео выложили в Instagram, одного из участника авторалли пригласили на беседу полицейские.

- Мы умеем развлекаться! Уж лучше на «жиге» кататься, чем в подъездах спиваться, - смеется Карина. - Сначала, позвонили одному парню из нашей компании и пригласили на разговор. Он не знал, что это из-за «жиги». После этого, вызвали всю нашу компанию. Гаишники посоветовали нам в следующий раз вырубить полянку и кататься в лесу. Я получила штраф 5000 рублей – за отсутствие ремня безопасности и номеров, еще одному другу выписали такой же. Еще в компании был несовершеннолетний и катался без прав. Он появился на видео буквально на несколько секунд. Ему выписали самый большой штраф – 20 000. В общем, на 31 000 рублей за 2 минуты попали. Моего парня на видео за рулем не было – его не оштрафовали.

Ребята катались у городского пруда. Фото: предоставил Евгений Подлужный.

Карина признается, что никто из ребят не расстроился. Ведь от кабриолета были в восторге не только они, но и все прохожие.

- Женя сказал, он останавливаться на этом не собирается и сделает еще один кабриолет, - веселится девушка.

Молодым людям выписали приличные штрафы. Фото: предоставил Евгений Подлужный.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кирилл ФОРМАНЧУК, автоэксперт:

- Во-первых, то, что сделали молодые люди, называется – внесение в конструкцию любых изменений, без соответствующих согласований. Все изменения должны быть согласованы, чтоб это подтверждало их безопасность. Должны быть свидетельства на подобные изменения в конструкции автомобиля. Во-вторых, их штрафовали за то, что они управляли таким транспортным средством. Их автомобиль должны были поместить на штрафстоянку. Конечно, такие изменения в конструкции опасны и это угрожает жизни, как водителей, так и пассажиров. Управлять подобным автомобилем нельзя. На сотрудников ГИБДД возложена обязанность – не допускать подобных ситуаций на дороге. Поэтому, просто так приделать к машине пятое колесо или спилить крышу – не получится.