Если вы заметили большие свисающие глыбы льда, их не стоит игнорировать, чтобы это не привело к тяжелым последствиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вместе с оттепелью приходят не только солнце, но, увы, и свисающие с крыш и кровель домов сосульки. Так, если вы заметили большие свисающие глыбы льда, их не стоит игнорировать, чтобы это не привело к тяжелым последствиям, например, падением на человека или машину. Рассказываем, куда обращаться, если с крыши свисает сосулька и кто в этом виноват.

КТО ВИНОВАТ

Если сосулька упала с крыши дома

В пресс-службе Администрации Екатеринбурга сообщили, что вопрос с глыбами льда на крышах регулирует Жилищный кодекс. Так, вина за сосульки на крышах домов лежит на управляющих компаниях.

– В обязанность управляющих организаций входит освобождение от снега не только крыш многоквартирных домов, но и балконов и козырьков над подъездами. Невыполнение этих требований является административным правонарушением, – сообщили в пресс-службе Администрации города.

Так, если сосулька падает на человека или машину и причиняет вред здоровью, управляющая компания также несет и уголовную ответственность.

Вина за сосульки на крышах домов лежит на управляющих компаниях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если сосулька упала с балкона

В случае если собственник переделал балкон, например, застеклил и изменил козырьки, и на нем образовалась гора снега или сосульки, то и отвечать будет он.

Также собственник будет нести уголовную ответственность в случае, если сосулька упадет и навредит человеку или его собственность.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ С КРЫШИ СВИСАЮТ ГЛЫБЫ ЛЬДА

Если вы заметили на крыше большие глыбы льда, то можно обратиться к районному квартальному инспектору. Узнать телефон, куда обращаться или отправить обращение можно через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приёмная» на портале Администрации Екатеринбурга.

После обращения на место приезжают специалисты, проводят обход опасного участка, а после выдают уведомление собственнику здания о том, что нужно очистить крышу или козырек от снега или сосулек.

Если вы заметили на крыше или балконе глыбы льда, можно обратиться к районному квартальному инспектору Фото: Алексей БУЛАТОВ

В случае если на вас или другого человека упала сосулька, необходимо сразу обращаться в травмпункт. Врачи окажут необходимую помощь и установят степень тяжести травмы. После этого с документами нужно написать заявление в полицию. Если после падения сосульки вам пришлось пройти платное лечение, сохраняйте все чеки, чтобы высчитать ущерб вреда.

В случае, если же была повреждена машина или другая собственность, нужно зафиксировать происшествие на фото и видео. Обязательно нужно запечатлеть номер дома и саму крышу, откуда упала глыба льда или гора снега. Если рядом был другой свидетель, возьмите его контакты, так как это может пригодиться в суде. Фиксируйте также все квитанции и заключения эксперта.