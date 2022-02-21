Илья Варламов высмеял историю с экскурсией детей в автозак на Урале

Дети были в восторге от экскурсии Фото: администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле недавно сотрудники общественной организации «Боевое братство» и представители фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов» показали малышам детского сада №136 и третьеклассникам школы №3 автозак и муляжи оружия. На эту историю обратил внимание блогер Илья Варламов и высмеял ее.

- В Нижнем Тагиле решили, что готовить детей к суровой взрослой жизни в России нужно с ранних лет, - рассказал Илья Варламов в своем шоу «Чё Происходит». - Но вообще в таких машинах перевозят еще и подозреваемых.

Напомним, в администрации города рассказывали, что ребятам также показали экипировку, научили пользоваться радиостанциями и провели армейские конкурсы, от которых все были в восторге.

Однако не все остались рады проведению такого мероприятия для малышей. Некоторые общественники посчитали, что детям пока рано давать в руки оружие и показывать автозаки. На эти нападки ответил координатор организации «Боевое братство» Андрей Малинин.

- Машина - это не автозак, а автомобиль повышенной проходимости для перевозки личного состава батальона ППС. Оружие не боевое, а макеты, которые не стреляют, и некоторые вообще резиновые, шлемы и разгрузки тоже макеты, - рассказал он «КП-Екатеринбург».

Он также добавил, что его коллеги не первый раз выступают в этом детском саду. В этот раз родители малышей сами пригласили сотрудников на встречу детьми, чтобы те поздравили их и ветеранов с наступающим 23 февраля. Однако из-за резонанса полиция начала проверку.