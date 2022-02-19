В Екатеринбурге сотрудница банка оформила на свою знакомую фиктивный кредит на 400 тысяч и скрылась с деньгами

Представители кредитной организации обратились в полицию и рассказали о хищении 400 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудница банка оформила на свою знакомую из Верхней Пышмы фиктивный кредит на 400 тысяч и обналичила одобренную сумму, при этом женщина своего согласия на такой шаг не давала. Известно, что недобросовестная работница использовала чужие документы для получения неименной карты.

- При этом афера вскрылась, когда ничего не подозревающей потерпевшей стали приходить уведомления о необходимости оплатить кредитную задолженность. После этого женщина обратилась в банк за соответствующими разъяснениями, - рассказали в УМВД России по Екатеринбурге.

Недобросовестная работница использовала чужие документы для получения неименной карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители кредитной организации обратились в полицию и рассказали о хищении 400 тысяч, после этого личность подозреваемой мошенницы была быстро установлена. Женщину задержали, она полностью признала свою вину и рассказала, что уже успела потратить деньги на личные цели.

- В отношении подозреваемой следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, -добавили в полиции Екатеринбурга.

До суда женщину отпустили под подписку о невыезде. Расследование обстоятельств дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Телефонные мошенники отомстили жителю Нижнего Тагила, «заминировав» от его имени два торговых центра. Преступники позвонили в полицию с номера жертвы (Подробнее)

Единственный рэпер, читающий на языке манси, пострадал от рук мошенников в Екатеринбурге. Евгений Анямов рассказал о том, как мошенник, притворившийся водителем из сервиса «Бла-бла-кар» обманом смог получить доступ к его счету в банке (Подробнее)