Портной-самоучка, которого заметила модельер Versace и Prada, сделал предложение своей девушке в Екатеринбурге

Со своей девушкой парень познакомился на малой родине в Ирбите. Фото: предоставил Александр Крюков.

Популярный портной из Ирбита 29-летний Александр Крюков позвал свою девушку Софью Новопашину замуж. Историю его успеха и то, как он променял токарный станок на швейную машинку мы рассказывали ранее. Парень не только удивляет интернет нестандартным стилем, но и радует близких. На днях, Саша сделал любимую еще счастливее. Пара сидела в одном из ресторанов Екатеринбурга. Александр сделал вид, будто бы снимает обзор на блюда в ресторане, но внезапно кладет перед Софьей бархатную коробочку с золотым кольцом. Девушка приняла предложение от любимого и растрогалась.

Как рассказал новоиспеченный жених «КП-Екатеринбург» украшение он покупал наудачу.

- Я не знал точный размер кольца Сони. Примерно предположил, что может быть около 16,5 где-то. Пошел в ювелирный и приобрел кольцо. На мой взгляд, оно было красивым. С размером не ошибся. Конечно, оно недорогое и без бриллиантов. Но я сказал Софье, что когда я разбогатею, то куплю ей самое красивое и самое дорогое. А это, пока ей для примерки, - рассказал «КП-Екатеринбург Александр Крюков.

София всегда поддерживает любые идеи Александра. Фото: предоставил Александр Крюков.

Ирбит – малая родина Александра и Софьи. Как рассказал портной-самоучка, они познакомились и начали жить вместе после нового года в 2019 году. Больше 4 лет пара вместе. Напомним, что свой первый спортивный костюм Александр Крюков сшил за счет своей девушки. По словам парня, Софья всегда верила в него и поддерживала любые начинания Саши.

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