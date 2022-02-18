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Общество18 февраля 2022 14:52

В Екатеринбурге военные выложили главный символ Олимпиады из гильз, поддержав спортсменов

Показываем фоторепортаж с акции в поддержку олимпийцев
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Военные выложили главный символ Олимпиады.

Военные выложили главный символ Олимпиады.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские артиллеристы 18 февраля после репетиции праздничного салюта ко Дню защитника Отечества поддержали российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне, а потом засняли главный символ Игр.

Также залпы были даны с передвижных салютных пусковых установок.

Также залпы были даны с передвижных салютных пусковых установок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время репетиции артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3 образца 1942 года, а также передвижных салютных пусковых установок. Военные провели несколько выстрелов синхронно.

Торжественный салют пройдет в Парке Маяковского.

Торжественный салют пройдет в Парке Маяковского.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, торжественные залпы прогремят 23 февраля в 21:00 в Парке Маяковского.

Военные провели несколько выстрелов синхронно.

Военные провели несколько выстрелов синхронно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3.

Артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне.

Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ