В Екатеринбурге военные выложили главный символ Олимпиады из гильз, поддержав спортсменов

Военные выложили главный символ Олимпиады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские артиллеристы 18 февраля после репетиции праздничного салюта ко Дню защитника Отечества поддержали российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне, а потом засняли главный символ Игр.

Также залпы были даны с передвижных салютных пусковых установок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время репетиции артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3 образца 1942 года, а также передвижных салютных пусковых установок. Военные провели несколько выстрелов синхронно.

Торжественный салют пройдет в Парке Маяковского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, торжественные залпы прогремят 23 февраля в 21:00 в Парке Маяковского.

Военные провели несколько выстрелов синхронно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3. Фото: Алексей БУЛАТОВ