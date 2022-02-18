В Екатеринбурге военные выложили главный символ Олимпиады из гильз, поддержав спортсменов

Военные выложили главный символ Олимпиады.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские артиллеристы 18 февраля после репетиции праздничного салюта ко Дню защитника Отечества поддержали российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне, а потом засняли главный символ Игр.
Также залпы были даны с передвижных салютных пусковых установок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время репетиции артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3 образца 1942 года, а также передвижных салютных пусковых установок. Военные провели несколько выстрелов синхронно.
Торжественный салют пройдет в Парке Маяковского.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, торжественные залпы прогремят 23 февраля в 21:00 в Парке Маяковского.
Военные провели несколько выстрелов синхронно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Артиллеристы стреляли из расчетов 76-миллиметровых ЗИС-3.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Военные выложили кольца из гильз прямо на полигоне.
Фото: Алексей БУЛАТОВ