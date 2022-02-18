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Общество18 февраля 2022 8:39

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать изображение на трехрублевой монете

На голосование выдвинули три варианта
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На новой монете может появиться Дом Севастьянова, где расположена резиденция губернатора Свердловской области

На новой монете может появиться Дом Севастьянова, где расположена резиденция губернатора Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 300-летию Екатеринбурга Центробанк РФ выпустит трехрублевую монету с изображением Екатеринбурга.

В связи с этим горожанам предложили принять участие в голосовании – на выбор представлены три варианта. Это здание городской ратуши, Усадьба Севастьянова и Водонапорная башня на Плотинке.

Городская ратуша - одно из самых узнаваемых зданий в Екатеринбурге

Городская ратуша - одно из самых узнаваемых зданий в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Памятная монета будет представлять собой монету из серебра номиналом в три рубля. Центробанк обратился к администрации Екатеринбурга с просьбой предложить им образ города, который будет помещен на эту монету, - рассказывает Алексей Прядеин, начальник Департамента экономики администрации Екатеринбурга. – Мы обратились к экспертному сообществу, это архитекторы, градостроители и известные общественники. Попросили их определить три объекта в Екатеринбурге, которые мы бы вынесли на общественные обсуждения. Выбор был предсказуем.

Голосование продлится всего неделю и завершится 25 февраля. На трехрублевой монете появится изображение, которое наберет больше всего голосов екатеринбуржцев. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Сама монета будет запущена в обращение в 2023 году в количестве трех тысяч экземпляров.

Водонапорная башня на Плотинке также может появиться на монете

Водонапорная башня на Плотинке также может появиться на монете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в прошлом году ЦБ РФ выпустил монету номиналом 10 рублей, посвященную уральской столице из серии «Города трудовой доблести». На ней изображена часть памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, который расположен на площади у железнодорожного вокзала.

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