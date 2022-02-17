ЖЭК-потрошитель и «золотой» капремонт: В Екатеринбурге жители пожаловались губернатору на бездействие коммунальщиков

С 2015 года жильцы судятся с коммунальщиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители нескольких домов по улицам Донбасская и Новаторов, что на Уралмаше, несколько лет судятся с управляющей компанией «Орджоникидзевская УЖК» из-за того, что коммунальщики, по мнению собственников квартир, не справляются со своими обязанностями. С людей за несколько лет собрали больше миллиарда рублей за капитальный ремонт, который они так и не получили.

На УК завели уголовное дело по статье «Мошенничество», но легче жить от этого не становится.

В феврале терпению жильцов пришел конец, и 17 числа они отправились с письмом и подписями, чтобы передать его губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- У нас передано семь листов с подписями и все материалы, которые мы считаем необходимыми для рассмотрения заявления. Мы надеемся, что губернатор поможет всестороннему и справедливому рассмотрению уголовного дела, по которому мы обратились, - рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Скоробогатова, председатель совета «Комитета Народного Контроля ЖКУ».

Письмо жителей приняли к рассмотрению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот выдержки о нарушениях коммунальщиков из официального обращения:

«Управляющая организация ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» собирала денежные средства на капитальный ремонт, но оставила жителей этих домов и без ремонта, и без денег. А общая сумма денег, собранных ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» на капитальный ремонт, по всем обслуживаемым домам за десяток лет с учетом процентов за пользование чужими деньгами уже перевалила за 1 500 000 000 рублей».

С 2015 года жильцы судятся с коммунальщиками.

- Нас интересовал вопрос: а где же наши средства, которые мы платили ранее? Мы обратились с жителями в районное УЖК. Они ответили, что денег нет, мы ничего вам возвращать не будем. Идите в суд. И мы ходили, сотни исков подавали. Но по ним пришел отказ. На основании того, что чтобы взыскать деньги, необходимо присутствие всех жителей этих домов. Мы много лет бились, и только в 2020 году было возбуждено уголовное дело, - продолжает Елена Скоробогатова.

Более того, по сведениям жильцов, управляющая компания вот уже 15 лет не отчитывается перед собственниками жилья о том, как тратятся деньги.

Уралмашевцы надеются, что власть подключится к решению проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы могли сами организовать ТСЖ, но нам не дали. Затирку швов в кирпичном доме по смете делают, а по факту, то какие у нас там могут быть швы, у нас же дом не панельный? Сейчас через общественные организации пытаемся как-то воздействовать, но толку мало, вот и пришли к главе региона, – говорит житель Уралмаша Владимир Дорофеев.

Также собственники квартир хотят привлечь экспертов, которые помогут разобраться, как работы относятся к капитальному ремонту, а какие – к текущему, чтобы оценить работу УК с этой точки зрения.

Письмо у жителей домов помощники губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приняли к рассмотрению. Реакция по закону на него должна последовать в течение 30 дней.

Уралмашевцы очень надеются, что власть подключится к решению проблемы и дома жителей на Донбасской и Новаторов отремонтируют.