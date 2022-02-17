Разваливающиеся горки, скрипучие качели и разбитые колени или яркие эмоции и гармоничное развитие ребенка?

Академический район, г. Екатеринбург. Фото предоставлено пресс-службой компании «Акура-С»

Есть ли в вашем дворе детская игровая площадка? Расскажу, как выглядит мой двор: старенькая качель, издающая скрип на всю округу, и ржавый расшатанный турник. Вот и все наполнение на три пятиэтажки. Признаться честно, до недавнего времени меня это не беспокоило. Я попросту не обращала на это внимание. До тех пор, пока не стала мамой.

Если у вас есть дети или внуки, то вы меня поймете. Игровое пространство необходимо для развития ребенка. Обойдя окрестные дворы, я пришла к выводу, что в нашем районе такая нерадостная картина почти в каждом дворе. Тут я слегка позавидовала жителям новостроек, где организованы яркие и просторные детские площадки. Но намерений переезжать у меня не было, поэтому я решила подойти к этому вопросу вплотную. Добиться того, чтобы и в нашем дворе появилось игровое пространство. Интернет мне в помощь.

Каменный ручей. Фото предоставлено пресс-службой компании «Акура-С»

Поиски в Интернете открыли мне глаза еще на одну проблему. Мало того, чтобы детская площадка была. Необходимо, чтобы в первую очередь она была безопасной. То тут, то там всплывают заголовки: «Ребенок получил черепно-мозговую травму/сломал ногу/вывихнул руку на детской площадке в городе N». По данным ВОЗ, ежегодно более 200 000 детей попадают в травмпункты из-за несчастных случаев на детских площадках. Есть и случаи с летальным исходом. Итак, цель из организации детской площадки трансформировалась в ОРГАНИЦАЦИЮ БЕЗОПАСНОЙ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ.

Оказывается, существует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой добиться ремонта и благоустройства своего двора могут жители любого города. Сюда же входит и строительство детской площадки. О том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы воспользоваться данной программой, можно посмотреть на сайте администрации города.

Подробнее останавливаться здесь не буду, скажу только, ничего сложного, чтобы подать заявку на благоустройство, нет.

Форум-сити Екатеринбург. Фото предоставлено пресс-службой компании «Акура-С»

Переходим к пункту «два» - как оценить безопасность детской площадки и выбрать качественного подрядчика.

1 декабря 2021 года в России вступил в действие технический регламент «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017). Регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и покрытия для детских игровых площадок. Если ранее сертификация игрового оборудования для детских площадок, парков и игровых комнат была делом добровольным, то теперь эксплуатация такого оборудования невозможна без соответствующего сертификата безопасности государственного образца. Теперь родителям можно не переживать о том, что ребенок вылетит, скатываясь с любимой горки, из-за того, что производитель неверно рассчитал радиус поворота, или получит травму, делая «солнышко» на качели без ограничителей.

Малахитовый бульвар, г. Березовский. Фото предоставлено пресс-службой компании «Акура-С»

С оборудованием разобрались. Но и этого мало. Идеальная детская площадка должна сочетать пространства для активных и спокойных игр, способствовать физическому и творческому развитию. Также не следует забывать и о родителях: им должно быть комфортно как наблюдать за детьми, так и присоединиться к игре.

Подавая заявку на благоустройство, вы также можете повлиять на выбор подрядчика, который займется преображением двора. Поэтому я детально изучила компании, занимающиеся комплексным благоустройством общественных пространств и установкой оборудования.

Мой выбор - компания «Акура-С». На встрече в офисе мне рассказали, какое игровое оборудование бывает, из каких материалов оно изготавливается, какой гарантийный срок дают разные производители. Рассказали о правильном зонировании детской площадки и много всего интересного. Приятной неожиданностью было предложение бесплатно разработать проект детской площадки. У компании более 250 реализованных объектов в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае.

Портфолио работ впечатляет.

www.acura-s.ru

Набережная, г. Пермь. Фото предоставлено пресс-службой компании «Акура-С»

В правильном выборе компании еще раз я убедилась, когда мы всей семьей побывали на их детских площадках в Екатеринбурге и недавно благоустроенной набережной в Челябинске. Мы отлично провели время.

Сейчас я собираю в своем дворе инициативную группу для подачи заявки на благоустройство. Надеюсь, все получится и детская площадка мечты будет радовать нас и наших детей.