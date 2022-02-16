«Дельфинята подпевали, а полярный кит кружился в танце»: морским животным сыграли музыку Баха

Закрытый концерт прошел в преддверии XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Океанариуме Екатеринбурга прошел необычный концерт. В преддверии XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest, который традиционно проводит Свердловская филармония со сцены амфитеатра исполнили произведения Баха и его современников.
Произведения Баха и его современников на арфе исполнила концертмейстер Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А главными зрителями концерта стали очаровательные дельфины и белый полярный кит.
В Океанариуме Екатеринбурга давно хотели познакомить морских обитателей с классической музыкой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Именно для них концертмейстер Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко исполнила «Sarabande» из Лютневой сюиты № 1 Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения французских композиторов «Магеллан» Венсана Гадими и «Венецианский карнавал» Феликса Годефруа.
Bach-fest традиционно проводит Свердловская филармония
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам директора Океанарума Екатерины Показаньева, животным очень полезно слушать музыку, особенно классическую.
В начале концерта дельфины собрались у сцены и внимательно слушали композиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы давно придумали этот проект. Очень хотели познакомить морских обитателей с классической музыкой. Арфа в океанариуме - это дорого стоит. Сегодня мы все ощутили восторг и радость, которые испытали наши млекопитающие, - рассказала Екатерина.
А потом их внимание привлекли зрители и журналисты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Морским обитателям Океанариума и вправду понравилось такое действо. Сначала любопытные дельфины сгрудились возле сцены и внимательно слушали новые звуки. После они немного отвлеклись на зрителей и журналистов, которых пригласили на закрытый показ.
Для малышей исполнили композиции Баха и его современников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Но особенно понравилась музыка белому киту. Она несколько раз кружилась в воде под произведения классика. А один из дельфинов даже забрался на сцену и покрутился там несколько раз, будто танцуя в такт музыке арфы.
Белый полярный кит закружилась под звуки музыки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Наши артисты, то есть дельфины и белые киты, очень любят музыку, но слышат ультразвук. Арфа выбрана неслучайно. С ее звуками очень хорошо гармонирует вода. Наш эксперимент удался, потому что сегодня я видела, что классическая музыка положительно влияет на наших морских млекопитающих. Белый полярный кит кружилась во время исполнения музыки на арфе, а наши маленькие дельфинята подпевали, - рассказывает Екатерина Показаньева.
А один из дельфинов выпрыгнул на сцену и начал танцевать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Выступать для таких зрителей для меня было чистой радостью, потому что дельфины - это потрясающие и очень умные животные. Я рада, что они в хорошем настроении здесь живут, - рассказывает концертмейстер Вероника Лемишенко.
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