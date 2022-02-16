«Дельфинята подпевали, а полярный кит кружился в танце»: морским животным сыграли музыку Баха

Закрытый концерт прошел в преддверии XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Океанариуме Екатеринбурга прошел необычный концерт. В преддверии XI Международного музыкального фестиваля Bach-fest, который традиционно проводит Свердловская филармония со сцены амфитеатра исполнили произведения Баха и его современников.

Произведения Баха и его современников на арфе исполнила концертмейстер Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко Фото: Алексей БУЛАТОВ

А главными зрителями концерта стали очаровательные дельфины и белый полярный кит.

В Океанариуме Екатеринбурга давно хотели познакомить морских обитателей с классической музыкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно для них концертмейстер Уральского академического филармонического оркестра Вероника Лемишенко исполнила «Sarabande» из Лютневой сюиты № 1 Иоганна Себастьяна Баха, а также произведения французских композиторов «Магеллан» Венсана Гадими и «Венецианский карнавал» Феликса Годефруа.

Bach-fest традиционно проводит Свердловская филармония Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам директора Океанарума Екатерины Показаньева, животным очень полезно слушать музыку, особенно классическую.

В начале концерта дельфины собрались у сцены и внимательно слушали композиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы давно придумали этот проект. Очень хотели познакомить морских обитателей с классической музыкой. Арфа в океанариуме - это дорого стоит. Сегодня мы все ощутили восторг и радость, которые испытали наши млекопитающие, - рассказала Екатерина.

А потом их внимание привлекли зрители и журналисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морским обитателям Океанариума и вправду понравилось такое действо. Сначала любопытные дельфины сгрудились возле сцены и внимательно слушали новые звуки. После они немного отвлеклись на зрителей и журналистов, которых пригласили на закрытый показ.

Для малышей исполнили композиции Баха и его современников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но особенно понравилась музыка белому киту. Она несколько раз кружилась в воде под произведения классика. А один из дельфинов даже забрался на сцену и покрутился там несколько раз, будто танцуя в такт музыке арфы.

Белый полярный кит закружилась под звуки музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наши артисты, то есть дельфины и белые киты, очень любят музыку, но слышат ультразвук. Арфа выбрана неслучайно. С ее звуками очень хорошо гармонирует вода. Наш эксперимент удался, потому что сегодня я видела, что классическая музыка положительно влияет на наших морских млекопитающих. Белый полярный кит кружилась во время исполнения музыки на арфе, а наши маленькие дельфинята подпевали, - рассказывает Екатерина Показаньева.

А один из дельфинов выпрыгнул на сцену и начал танцевать Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выступать для таких зрителей для меня было чистой радостью, потому что дельфины - это потрясающие и очень умные животные. Я рада, что они в хорошем настроении здесь живут, - рассказывает концертмейстер Вероника Лемишенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мама, я подружился с дельфинами!»: в океанариуме Екатеринбурга исполнили мечты детей с инвалидностью. Мероприятие прошло в океанариуме в рамках акции «Особый Новый год» (подробнее)

«Репутационный ущерб»: В океанариуме объявили войну анониму, заснявшему «избиение» дельфинов. Его планируют привлечь к уголовной ответственности. Тем временем животных уже осмотрел ветеринар (подробнее)

БОЛЬШЕ ФОТО С СОБЫТИЯ:

В Екатеринбурге для дельфинов, на арфе, исполнили музыку И.С.Баха (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ: Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07