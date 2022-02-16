С начала пандемии коронавирусом в Свердловской области заразились больше 293 тысяч человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает распространяться по Среднему Уралу. Во вторник, 15 февраля, было зафиксировано 4844 новых случаев заболевания. Высокое распространение болезни специалисты связывают, в том числе, и с пришествием нового штамма COVID-19, который называется омикрон. Он более заразен, но протекает легче, чем, например вариант дельта. При этом, похоже, омикроном можно заболеть несколько раз подряд с относительно небольшим промежутком времени. Во всяком случае, к такому выводу приходят эксперты

- Данные пока ограниченные, но все же есть, - объясняет «КП-Екатеринбург» Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики. - Из стран, где омикрон получил распространение раньше чем у нас, приходят сообщения о том, что возможна реинфекция на протяжении 1,5-2 месяцев. Отчасти это может быть связано с тем, что омикрон это не один возбудитель, а неоднородная группа вирусов, которые сильно отличаются друг от друга. На смену одному варианту омикрона приходит другой вариант, который лучше уклоняется от иммунитета и, возможно, с этим и связаны случаи реинфекции.

Специалисты отмечают, что антитела в организме у тех, кто переболел омикроном, все таки остаются. Но они не могут защитить человека от других вариантов коронавируса, включая вариант дельта, который господствовал до омикрона и который никуда не ушел.

- Что еще более неприятно, эти антитела не очень защищают и от самого омикрона и тем более от его субвариантов, - добавляет Александр Соловьев. - Сейчас в мире идет активное наблюдение за распространением трех вариантов омикрона. А в Великобритании в отчетах упоминаются еще дополнительные варианты, которые требуют внимательного отношения, в том числе вариант дельтакрон – перемешивание между вариантами дельта и омикрон.

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