Чтобы не попасться на крючок недобросовестных поставщиков, нужно тщательно проверить рыбу или упаковку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Свердловский Роспотребнадзор забраковал 2,4 тонн рыбы, это четверть рыбной продукции, которую проверили специалисты. Чтобы не попасться на крючок недобросовестных поставщиков, эксперт из Екатеринбурга рассказала, как выбрать правильную рыбу. Публикуем 5 хитростей от фуд-блогера Юлии Сериковой, как отличить свежую рыбу от несвежей.

Фуд-блогер из Екатеринбурга рассказала, как правильно выбрать свежую и замороженную рыбу.

КАК ОТЛИЧИТЬ СВЕЖУЮ РЫБУ ОТ НЕСВЕЖЕЙ

Хитрость №1. Смотрим по жабрам.

– Есть такая пословица – рыба тухнет с головы. Значит, в первую очередь – нужно смотреть по жабрам. Они должны быть бледно-розового, ну или немножко красного цвета, не иметь никакой слизи и точно никакого дополнительного отвратительного запаха, к примеру, каких-то нефтепродуктов, - рассказала «КП-Екатеринбург» фуд-блогер Юлия Серикова.

Хитрость №2. Обращаем внимание на глаза. По словам эксперта, они не должны быть мутными, впалыми и высохшими. Глаза должны быть светлыми, прозрачными и выпуклыми.

При выборе рыбы обратите внимание на глаза. Они не должны быть мутными, впалыми и высохшими Фото: Мария ЛЕНЦ

Хитрость №3. Сморите на чешую. Она должна быть блестящая и без признаков слизи.

Хитрость №4. Тушка рыбы должна быть достаточно упругая. Фуд-блогер Юлия Серикова отметила, что тушка рыбы не должна расползаться у вас в руках.

Хитрость №5. Берите рыбу целиком.

– Я всегда рекомендую брать целиком рыбу, потому что это и выходит экономичнее, и уже точно быть уверенной, что эта рыба не перемораживалась сто раз, потому что бывает, что продавцы, выкладывают филе «из-под пола» более низкого качества. Также целую рыбу потом можно самой нарезать на стейки любой толщины, – поделилась советом Юлия Серикова.

КАК ВЫБРАТЬ ФИЛЕ РЫБЫ

Если же вам нужно выбрать именно филе, то здесь фуд-блогер объясняет:

– Оно не должно быть мягкое. Рыбное филе должно быть ярко-розового цвета, без какого-либо запаха, кроме легкого, приятного, морского или речного, в зависимости от водоема, в котором она плавала. Резкого запаха у свежей рыбы быть не должно.

КАК ВЫБРАТЬ РЫБУ ИЗ АКВАРИУМА

Если брать рыбу, которая плавает в аквариуме, то здесь эксперт советует смотреть, чтобы она активно плавала спинкой вверх и держалась на дне.

КАК ВЫБРАТЬ ЗАМОРОЖЕННУЮ РЫБУ

Юлия Серикова советует брать рыбу в шоковой заморозке, привезенную издалека. Но перед покупкой обратите внимание на упаковку.

– При шоковой заморозке рыба упаковывается сразу в вакуум, то есть она была живая, ее бросили в температуру -150 градусов, она тут же заморозилась в секунду и ее упаковали. Такая рыба не нуждается в дополнительной разморозке и заморозке. Если есть такие признаки, то это уже недоброкачественность продавцов, – поделилась советом эксперт.

Если есть много льда, внутри упаковки все белое, значит, рыба много раз переморожена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме рыбы, упакованной в шоковой заморозке, можно рассмотреть вариант обычной заморозки. Здесь совет по выбору рыбы очень прост – если есть много льда, внутри упаковки все белое, значит, рыба много раз переморожена. Чем меньше льда, тем рыба свежее.

– Я рекомендую брать заморозку только целыми рыбами, а не нарезанными стейками. Хотя есть и норвежский бренд, где есть качественная замороженная рыба, но и ценовой сегмент там намного выше. То есть три филешечки будут стоить 600-700 рублей. Упакованы правильно и без какого-либо льда внутри, но цена кусается для многих, – объясняет фуд-блогер из Екатеринбурга.

Из бюджетного варианта Юлия Серикова советует покупать горбушу, хек или киту. Это недорогие рыбы, которые будут экономичнее, если брать их целиком.

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