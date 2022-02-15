«Четыре прививки и температура»: Как «Комсомолка» восемь часов в режиме нон-стоп ходила по вызовам вместе с участковым врачом

В списке вызовов – 26 адресов почти со всех участков, которые обслуживает эта поликлиника. Фото: Татьяна Ауст

Скорее всего, до 2020 года жизненные планы у Максима Шаповала были несколько иными. После окончания Уральской государственной медицинской академии в 2019 году он поступил в клиническую ординатуру по терапии. Впереди были два года учебы на базе «Новой больницы», планы по специализации дальше. Участковым врачом он работать не планировал.

- Но началась пандемия. В апреле 2020-года собрали всех ординаторов, и нам объяснили, что мы должны укрепить первичное звено, то есть пойти работать участковыми врачами в поликлиники Екатеринбурга. Всех распределили по районам. Сначала меня направили работать в поликлинику ЦГБ № 7, а потом я попал сюда, в ЦГБ № 2, - совершенно спокойно, без тени каких-либо эмоций или сожаления, рассказывает Максим Шаповалов.

В прошлом году он все-таки окончил ординатуру, сдал экзамены. И все это несмотря на то, что после вызовов в отдельные «пики» заболеваемости уйти домой можно было только в 2-3 часа ночи.

– Да, - ответил он на наше удивление такому графику. – Если с вызовов мы приезжаем после полуночи, то потом всех пациентов нужно занести в базу, отправить отчеты, и вот тогда уже домой.

После 14.00 начались вызовы по «неотложке» к больным с COVID-19 и ОРВИ. Фото: Татьяна Ауст

При этом следующий рабочий день у Максима Шаповала начинается с 8 утра. Но приходить в поликлинику нужно даже раньше. В тот день, когда мы вместе ездили по вызовам, с раннего утра у него был прием в поликлинике, на который пришло больше 30 человек. А после 14.00 начались вызовы по «неотложке» к больным с COVID-19 и ОРВИ. Конечно, есть еще вызовы по участку, который ведет доктор. Но в тот день, когда он дежурит «по неотложке», эти вызовы, когда люди вызывают участкового врача на дом по поводу повышенного давления или, например, болей в спине, берет другой врач.

Итак, мы встречаемся у поликлиники на Посадской, 37. В списке вызовов – 26 адресов почти со всех участков, которые обслуживает эта поликлиника: улицы Посадская, Белореченская, Гурзуфская, Ясная, Викулова, Репина, Шаумяна, Черкасская. Людей, которые нас ждут, еще больше – где-то в семье болеют два человека, где-то три, на одном из вызовов – четыре. С собой у нас защитные костюмы, респираторы и пакет с лекарствами.

84 ГОДА И ЧЕТЫРЕ ПРИВИВКИ

Наша первая пациентка – 84-летняя бабушка. Встречает нас в подъезде, бодро ведет в квартиру. Врач вместе с ней проходит на кухню, я жду у дверей.

- Привита, да, поставила весной две прививки и две осенью, - слышу я разговор. – Температура была два дня, сегодня уже лучше. Чихаю еще немного.

Максим Сергеевич достает фонендоскоп, слушает легкие, измеряет температуру – 35,7С. Быстро пишет рекомендации, выдает арепливир и гриппферон. И мы уже уходим. Бабушка провожает, благодарит. Я думаю про себя – где ты, паника весны 2020 года? Четыре прививки, 84 года, три дня и «доктор, мне уж лучше…».

Волею случая наш следующий адрес – тот самый дом, в котором два года назад был выявлен первый случай завозного ковида в Екатеринбурге. Высотка, новый двор, замки, калитки. Два человека получают из наших рук лекарства, и мы уже уезжаем. Никому не до эмоций. Я еле успеваю за врачом.

Бабушки ждут нас почти на каждом адресе. Я удивляюсь и додумываю, что видимо более молодые пошли в поликлинику сами, за больничным. 85 лет, 72 года, 68 лет. Почти все привитые, почти все с температурой 37-37,5, без ухудшения. Максимум – горло болит, кашель небольшой.

На одном из адресов мы забываем пакет, наша машина уже отъезжает, а пациентка звонит. Мы возвращаемся. Спрашиваю у врача: «Откуда у нее Ваш сотовый?» Максим Сергеевич отвечает: «Я сам обзваниваю все адреса перед выездом». Я считаю: 26 адресов, это, наверное, еще два часа работы между приемом в поликлинике и выездом.

Люди разные, ситуация разные. Врач сегодня спокойный у нас, он вырулит. Фото: Татьяна Ауст

Я ДАВНО УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ

Все время, пока мы ездим по вызовам, я смотрю на лица встреченных нами людей – что в них? Испуг, удивление, настороженность?

Чаще всего – ничего. Женщина в ВИЗовской новостройке спокойно ждет нас в лифте, слегка отодвигается в сторону, чтобы мы зашли. Маски на ней нет… Охранник в новом доме на Черкасской узнает машину и быстро пропускает ее. Я жду Максима в подъезде (мы заходили вместе не во все квартиры, а только туда, где люди были согласны на это) – мимо проходят жильцы, никто ни о чем не спрашивает. Вечером, уже в темноте, на одном из последних вызовов женщины во дворе смотрят вслед врачу с сочувствием. В первый раз.

- Купи мне воды, пожалуйста, без газа, - просит доктор водителя и забегает в подъезд.

Пользуясь паузой, я спрашиваю водителя (он работает в больнице по договору с начала пандемии, сам привит, и переболел дважды, с его слов – «я давно уже ничего не боюсь) – бывают ли конфликты на вызовах? Говорит: «Да, когда вы врача об этом спрашивали, он вежливо промолчал. Бывают, и нередко. Люди разные, ситуация разные. Врач сегодня спокойный у нас, он вырулит. А так я видел, как приходили врачи, у них глаза горели. А теперь они или уволились, или стали меньше смен в неотложке брать. Молодые, и вроде деньги были нужны. Но не выдержали».

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ НИКТО НЕ ХОТЕЛ ЕХАТЬ В БОЛЬНИЦУ

С каждым следующим вызовом я все больше убеждаюсь, что ковид – заболевание отчасти психологическое (да простят меня все). В той же неотложке, с которой мы ездили, перед новым годом вызовов почти не было, все готовились к праздникам.

– В конце декабря люди отказывались от госпитализации, даже когда была высокая температура и кашель. Сегодня вы ни одного такого больного бы не увидели, - подтверждают врачи. – Конечно, самых тяжелых скорая забирает. Но то, что не хотели лечиться, а хотели праздновать – это очевидно.

С собой у нас защитные костюмы, респираторы и пакет с лекарствами. Фото: Татьяна Ауст

МЫ ЖДЕМ, БОЛЬНЫЕКАТАЮТСЯ НА ГОРКЕ

Среди наших вызовов и активно выздоравливающих дедушек и бабушек в конце нашей смены нам запомнились:

- вызов к молодой женщине с сопутствующей бронхиальной астмой и ковидом (она вызывала накануне, неотложка из поликлиники день в день не успела, в тот же день была написана жалоба в минздрав, и вот мы уже здесь). Честно - ожидали худшего приема. Но состояние у нее нетяжелое, доктор успокоил, лекарства выдал.

- вызов к очень пожилой женщине в возрасте больше 80 лет, которая сломала шейку бедра и заразилась ковидом. Здесь, к счастью, тоже течение нетяжелое. Родственники болеют, лечатся все вместе.

- вызов в семью, где по первоначальным данным болели четыре человека. Приезжаем, врач заходит, а дома только один больной. Где все остальные? – С ребенком на горке. Позвонили «на горку», больные пришли. После нашего визита они смогут не только кататься на горке, но и принимать противовирусные. Врач это никак не комментирует. А у нас следующий вызов.

- актив, переданный со скорой в поликлинику после их вчерашнего выезда к этому пациенту. У мужчины диабет и признаки ОРВИ. Мужчина не открывает, телефон не отвечает, мы ждем у подъезда минут 10 и уезжаем.

- Дай Бог ему здоровья, может быть он просто спит и не слышит. А то бывает так, что мы приезжаем, а они (пациенты с подтвержденным COVID-19, вызвавшие неотложку домой – прим.ред.) – в ТРЦ «Радуга» ушли, «скоро придут», - с иронией рассказывает водитель.

Наша машина, к слову, регулярно мешает всем во всех дворах. Нам не дают встать в длинном дворе на Белореченской, 6, много раз приходится переставлять ее во дворе на Репина, 107, минут на десять нам перекрывают выезд на переулке Встречном.

Мы прощаемся у поликлиники в то время, когда в городе уже точно закрыто большинство офисов и магазинов. Время 22.20. Максим Сергеевич еще идет заполнять отчеты. Я спрашиваю его: «Как Вы отдыхаете после такой работы?». Отвечает: «Сплю или просто молчу». Я вспоминаю, как в самом начале нашей поездки спросила его, каким врачом он все-таки хочет стать после пандемии, где бы хотел работать, а он не смог мне ответить.

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